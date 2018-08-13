Canon PowerShot SX740 HS Kutusundan Çıkıyor
Canon ailesinin en yeni üyesi PowerShot SX740 HS tanıtıldı ve hemen elimize ulaştı. Bakalım Canon PowerShot SX740 HS'nin kutusundan neler çıkıyor?
Canon Europe kompakt fotoğraf makinelerinin en yenisi PowerShot SX740 HS modelini seyahat ve tatil severlerin beğenisine kısa bir süre önce sundu. Canon ailesine yeni katılan PowerShot SX740 HS, tek bir lens ile görüş alanını daha yakınlaşmasını sağlayan zum teknolojisi, cebe sığan boyutu ve hafifliği ile dikkat çekerken. ayrıca 40x optik zum kapasitesiyle yüksek görüntü kalitesine ve 4K video çekme özelliğine sahip. Peki, Canon PowerShot SX740 HS'nin kutusundan neler çıkıyor? Hemen yukarıdaki videomuzda bu sorunun cevabını veriyoruz.
Ercan Uğurlu
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