Canon PowerShot SX740 HS Kutusundan Çıkıyor

Canon ailesinin en yeni üyesi PowerShot SX740 HS tanıtıldı ve hemen elimize ulaştı. Bakalım Canon PowerShot SX740 HS'nin kutusundan neler çıkıyor?

Oynat Canon PowerShot SX740 kutu açılışı Canon ailesinin en yeni üyesi PowerShot SX740 HS tanıtıldı ve hemen elimize ulaştı. Bakalım Canon PowerShot SX740 HS'nin kutusundan neler çıkıyor?

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