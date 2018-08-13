Canon PowerShot SX740 HS Kutusundan Çıkıyor

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Vahşi Batı

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Savaş Makineleri

Robotlar ve Yapay Zekâ

Korsanlar

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Kayıp Şehirler

Dinozorlar

Nostalji: 80'ler