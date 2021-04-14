Canon'dan Geniş Odak Uzaklığı Aralığı ve 4K Özelliğine Sahip Yeni Lens

Canon, inovasyona verdiği değerle, sektör ihtiyaçlarına çözüm sunmaya devam ediyor. Canon, yayıncıların giderek artan 4K ihtiyacına yönelik geliştirdiği CJ17ex6.2B lensini tanıttı.

Canon'dan Yeni Lens: CJ17ex6.2B

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