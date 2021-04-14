Canon'dan Geniş Odak Uzaklığı Aralığı ve 4K Özelliğine Sahip Yeni Lens

Farklı bütçelere uygun 4K iş akışı ihtiyacına yanıt veren CJ17ex6.2B, 2/3 inç 4K fotoğraf makineleriyle kullanılabiliyor. Canon'un UHDgc serisi taşınabilir 4K yayıncılık zum lensleri ailesinin en yeni üyesi olan bu lens, kompakt ve hafif bir yapısının yanı sıra optik mükemmellik sunuyor. Geniş odak uzaklığı aralığı ile hem geniş açı hem de telefoto özellikleri sunarak yayıncıların sadece tek bir lensle çeşitli senaryoları ve farklı açıları yakalayabilmesine olanak tanıyor.
Sektördeki en geniş ürün yelpazesine sahip olan Canon, CJ17ex6.2B lensiyle birlikte 4K yayıncılık lensi serisindeki ürün sayısını 18'e çıkarıyor. Canon geniş ürün gamı sayesinde etkinliklerden spor aktivitelerine, haberlerden stüdyo içeriğine kadar her şeyi çeken profesyonellerin kapsamlı ihtiyaçlarına yardımcı olmaya devam ediyor.
Sektör standartlarını karşılayan 4K teknoloji
4K, son zamanlarda en önemli standartlardan biri haline gelmekte birlikte optik mükemmelliğe sahip görüntüleri oluşturan birçok unsur vardır. CJ17ex6.2B, 4K talebini karşılamanın yanı sıra, daha iyi HDR[i] sonuçları için ışık lekelerini ve mercek parlamalarını en aza indiriyor. Ayrıca BT.2020 geniş renk gamını (WCG)[ii] temel alan bir yayıncılık kamerasının kromatik bozulma düzeltme işleviyle uyumluluğu ile öne çıkıyor.
Benzersiz optik düzeneğinde UD[iii] lens elemanlarını etkili bir şekilde kullanan lens, kromatik bozulmaları ve renk dağılmalarını ortadan kaldırarak mükemmel renk üretimi sunuyor ayrıca görüntünün kenardan kenara net ve kontrastlı olmasını sağlıyor. HDR ve WCG'yi destekleme özelliği sayesinde profesyonellerin beklentisi olan zengin görselleri sunuyor. Böylelikle izleyicilerin olağanüstü görüntü kalitesi taleplerinin karşılanmasına olanak tanıyor.
Çok yönlülüğü ve esnekliğiyle her senaryoya uygun
Yüksek büyütme oranına sahip CJ17ex6.2B sayesinde profesyoneller, tek lens ile iş akışlarını sorunsuz şekilde yürütebiliyor. 6,2 mm'deki geniş açı görüşü, 17x zum oranı ve 6,2 mm - 106 mm kapasitesi ile birlikte bu lens, geniş bir odaklanma aralığı sunuyor. Ayrıca dahili 2x optik genişletici kullanıldığında 12,4 mm - 212 mm kapasitesi sağlıyor. Göz alıcı optik performansı korurken, görüntüleri hem geniş açıda hem de telefoto odak uzunluğunda yakalayabilme özelliği, sektörün esnek kit ihtiyacına çözüm sunuyor.
4K kalitesi sunan CJ17ex6.2B, sadece 2,07 kg[iv] ağırlığındaki kompakt ve hafif gövdesi sayesinde omuzda çekim ve röportajlar için ideal yapısıyla öne çıkıyor. Geleneksel bir HD lensin dayanıklılığını ve kullanım özelliklerini sunarak, röportaj ve belgesel alanlarında kullanılan kameralardan talep edilen yüksek mobilite ihtiyaçlarının mükemmel bir şekilde karşılanmasını sağlıyor.
Maksimum performans
16 bit mutlak değerli bir enkoder özelliğine sahip olan CJ17ex6.2B, diğer UHDgc lenslerde ve Canon'un UHDxs serisinde görülen yüksek performanslı dijital sürücü ünitesiyle aynı performansı sunuyor. Bu özellik, lensin başlatma olmadan açılabileceği anlamına geliyor. Bu da kamera tarafındaki bozulma düzeltmesi ve lens pozisyon bilgisi algılama gibi işlevlerin başlangıçta hazır olmasını sağlıyor, böylece profesyonellerin hiçbir anı kaçırmamasına olanak tanıyor. Üç adet 20 pimli konektörü[v] desteklemesiyle 4K kamera sistemlerinin performansını daha da üst düzeye çıkartıyor. Böylelikle zumlama ve odaklama taleplerini kullanırken yüksek hassasiyette lens verisi okuması sağlayıp, sanal üretim platformlarıyla uyumluluğu güçlü bir şekilde destekliyor.
CJ17ex6.2B - Temel Özellikler:
- 6,2 mm -106 mm (dahili 2x optik genişletici ile 12,4 mm - 212 mm) arasında geniş bir odak uzaklığı aralığı sağlayan makul bir 17x zumlama oranıyla birlikte 6,2 mm'de geniş görüş açısı
- 4K çözünürlükte inanılmaz görüntü kalitesi
- Hafif ve kompakt
- Işık lekelerini ve mercek parlamalarını en aza indirir
- Dahili 2x genişletici
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