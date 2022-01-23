Canon'un İlk Tam Kare 8K Cinema EOS Fotoğraf Makinesi Kullanıma Sunuluyor

Yüksek çözünürlüklü bir tam kare CMOS sensör, DIGIC X işlemci ve RF Yuvası ile desteklenen EOS R5 C, saniyede 20 kareye kadar seri çekim hızlarında, aslına uygun kaliteli 8K çekim ve 45 megapiksel fotoğraf çekimi sunuyor. EOS 5D Mark II modelinin film yapımcılığı sektöründeki çığır açıcı etkisini temel alan EOS R5 C'nin hem kompakt hem de çok yönlü gövdesi, yeni nesil içerik üreticilerin ve tek başına çekim yapanların ihtiyaçlarını karşılıyor. Cinema EOS serisini daha da güçlendiren Canon, ünlü EOS C70 modelinde bir ürün yazılımı güncellemesiyle önemli bir yükseltme yaptığını da duyurdu. Bu yükseltme, Cinema EOS'un zaten olağanüstü olan becerilerini 12 bit Cinema RAW Light kaydı ve başka özelliklerin eklenmesiyle daha da iyi hale getirecek.
Canon'un ilk hibrit Cinema EOS fotoğraf makinesi
Ünlü Cinema EOS Sisteminde bir ilk olma niteliği taşıyan EOS R5 C, dahili olarak 8K 30p RAW kayıt ve harici güç kaynağı ile 60p'ye kadar kayıt yapabiliyor ve bu sayede olağanüstü netlik sunarken sonsuz sayıda post prodüksiyon olasılığı yaratıyor. Yerleşik aktif soğutma sistemi sayesinde içerik üreticilere saatlerce[i] yüksek kalitede 8K çekim yapabilme imkanı sunuyor. PQ ve HLG üzerinden HDR ve Canon'un popüler Canon Log 3 gamma desteği sayesinde film yapımcıları nefes kesici, aslına sadık kaliteli videolar çekebiliyor ve izleyicilerini içeriklerinin tam anlamıyla içine almak için daha fazla ifade olanağından faydalandıkları çekimler gerçekleştirebiliyor. Canon'un itibarlı Dual Pixel CMOS AF sistemine sahip olan fotoğraf makinesi gözden AF ve EOS iTR AF X işlevleriyle her seferinde hassas odaklanma garantisi sunuyor. Bu geliştirilmiş otomatik odaklama teknolojisi, kişilerin gözlerini gerçek zamanlı olarak takip ettiği gibi kişiler fotoğraf makinesinden uzaklaşırken kafalarını da takip edebiliyor. Uyumlu lenslerde Optik IS ile birlikte çalışan fotoğraf makinesi, koordine kontrollü elektronik görüntü sabitleme işlevi sayesinde elde çekim yaparken titreme etkisini gidererek sorunsuz çekimler yapıyor ve keskin görüntüler sunuyor.
45 megapiksel sensör ve DIGIC X işlemci sayesinde birinci sınıf fotoğraf çekimi performansı sunan EOS R5 C, saniyede 20 kareye kadar olağanüstü yüksek seri çekim hızlarına ulaşabiliyor. DIGIC X işlemci, kapalı alanlardaki spor etkinlikleri gibi düşük ışıklı ortamlarda çekim yapmak için ideal olan 51.200 ISO'ya kadar yüksek hassasiyet sağlayan parazit işleme yeniliklerini de kullanıcılara sunuyor. Genişletilmiş dinamik aralık ve renk gamıyla fotoğrafçılara daha fazla yaratıcı özgürlük sunan 10-bit HEIF görüntüleri çekilebiliyor. Olağanüstü yüksek çözünürlüklü zaman atlamalı içeriğin çekilmesini sağlayan interval zamanlayıcı ile başka seçenekler de kullanılabiliyor.
Geliştirilmiş 8K iş akışları
EOS R5 C, yönetilebilir dosya boyutlarında, geniş bir dinamik aralık ve renk gamıyla yüksek doğrulukta 12 bit çekimi sürdürebilecek şekilde dahili olarak Cinema RAW Light kaydı yapabiliyor. Canon aynı zamanda RAW HQ (Yüksek Kalite), RAW ST (Standart Kalite) ve RAW LT (Düşük Kalite) olmak üzere RAW formatının yeni geliştirilmiş üç varyasyonunu da kullanıcılarına tanıttı. Kullanıcılar yeni tanıtılan bu hizmetler sayesinde çekim ihtiyaçlarına ve prodüksiyon süreçlerine göre mod seçimi yapabilecek. İki kart yuvası (bir CFexpress 2.0 Tip B ve bir UHS-II SD kart yuvası), geliştirilmiş eş zamanlı kayıt seçeneklerine olanak tanıyor ve kullanıcılar esnek iş akışı seçeneklerinden faydalanmak amacıyla, kartların her birine aynı anda farklı format, çözünürlük ve bit derinliklerinde görüntü kaydedebiliyor. Bu özellik ayrıca, 4K 120p'de çekimde ses kaydını da içeriyor. EOS R5 C, 12 bit Cinema RAW Light ile birlikte 810 Mbps'ye kadar Canon'un popüler 10 bit XF-AVC formatını ve son derece çok yönlü MP4 seçeneklerini destekliyor. EOS R5 C, tam kare 8K sensörüyle birlikte dahili yüksek hızda örnekleme yaparak olağanüstü netlik, renk ve düşük parazitle 4K ve Full HD kayıt yapabiliyor. Bu ayrıca, kullanıcıların görüş açısını kırpmadan ve otomatik odak işlevini sürdürmeden 4K 120p çözünürlükte Yüksek Kare Hızı ile içerik kaydedebilmesini kolaylaştırıyor.
Çok yönlülük ve bağlantı
Canon, EOS R5 C ile, profesyonel kullanıcılara içerik üreticilerinden beklenen ve kapsamı giderek artan talepleri karşılamalarına yardımcı olabilecek çok yönlü bir araç sunuyor. Kısa flaş netleme mesafesi ve fotoğraf makinesi gövdesi ile lens arasında daha hızlı iletişim için 12 pimli bağlantıya sahip yenilikçi RF yuvası kullanılarak üretilen EOS R5 C, Canon'un EF, RF ve Cinema lens serilerinden lenslerle kullanılabildiği gibi üçüncü taraf anamorfik lenslerle de kullanılarak sinema için daha geniş bir en-boy oranı elde edilmesini olanak tanıyor. VR içeriğine yönelik taleplerin arttığı düşünüldüğünde, 8K videonun Canon'un yeni RF 5.2mm F2.8L Çift Balıkgözü Lens ile birlikte kullanımı, çekimden düzenlemeye kadar izleyiciyi kuşatan VR çekimlerinin üretimine yardımcı oluyor. Lens esnekliğinin yanı sıra bu fotoğraf makinesinde EOS R3 ve XF605 modellerindeki Çok İşlevli Aksesuar Kızağı donanımının aynısı yer alıyor. Böylece Canon'un DM-E1D Stereo Mikrofonu, Canon Speedlight 470EX-AI ve TASCAM'ın CA-XLR2d Audio XLR Adaptörü gibi aksesuarlar doğrudan makineye bağlanabiliyor. EOS R5 C'de çok kameralı çözümlere entegrasyon için özel bir Süre Kodu Giriş/Çıkış terminali de yer alıyor. Geliştirilmiş bağlantı sayesinde kullanıcılar Content Transfer Mobile[ii] uygulamasını kullanarak haber toplama ve tek başına çekim yapanlar için ideal özellikler olarak FTP transferi ve ML-G2 metadatası düzenlemesi yapabiliyor.
Kompakt ve tanıdık gövde
Her iki dünyanın da en iyisini sunmak için EOS R5 C'de fotoğraf ve video için iki ayrı menü yer alıyor: EOS R sistemi ve Cinema EOS arayüzü. Kullanıcılar 3 pozisyonlu güç kadranı ile kontrol ederek modlar arasında kolayca geçiş yapabiliyor ve ilgili ayarlara erişebiliyor. EOS R5 C, 13 tane atanabilir tuş ve çeşitli profesyonel video özellikleri ile olağanüstü bir özelleştirme seviyesi sunuyor. Bu dayanıklı sinema fotoğraf makinesinde aynı zamanda doğru görüntü analizi için 5,76 milyon noktalı 0,5 inç yüksek çözünürlüklü OLED vizör, makine ayarlarının hızlıca kontrol edilmesi için üst kısımda nokta matrisli bir ekran ve gece veya gündüz çekimlerinde farklı açılardan rahat izleme için döndürülebilir parlak 3,2 inç HD LCD monitör yer alıyor.
Tek başına çekim yapanlar düşünülerek tasarlanan EOS R5 C, son derece hafif 680 g'lık gövdesiyle şimdiye kadar üretilmiş en küçük ve en hafif Cinema EOS fotoğraf makinesi olarak öne çıkıyor. Yapısal olarak kompakt olan bu fotoğraf makinesi, dayanıklı bir magnezyum alaşımlı bir gövdeye sahip ve hava akışını elektrikli bileşenlerden ayıran sezgisel tasarım sayesinde toz girişine ve kötü hava koşullarına karşı dayanıklı.
EOS C70 Ürün Yazılımı Güncellemesi
En son C70 ürün yazılımı güncellemesi ile, yeni eklenen Cinema RAW Light LT 4K kayıt seçeneği ve bunu destekleyen XF-AVC proxy kayıt işlevi gibi geliştirilmiş özellikler kullanıma sunuluyor. İçerik üreticiler, Cinema RAW Light LT ve stop-frame animasyonu ve zaman atlamalı gibi yeni Kare ve İnterval kaydı seçenekleri sayesinde EOS C70'in yepyeni yaratıcı fırsatlarından ve gelişmiş görüntü kalitesinden yararlanabiliyor. Aralık 2021'de yayınlanan ürün yazılımıyla kullanıcılar, film yapımcılarına lens seçiminde daha fazla esneklik sunan ve tam optik düzeltme, metadata ve otomatik odaklanma desteğini içeren EF-EOS R 0.71x Yuva Adaptörü ile kullanımla 12 lensle daha uyumluluğun[iii] keyfini çıkarabiliyor.
Şimdiye dek üretilmiş en küçük ve en çok yönlü Cinema EOS fotoğraf makinesi olan EOS R5 C, mükemmel bir hibrit makine olarak öne çıkıyor. Bu fotoğraf makinesi sorunsuz 8K video iş akışlarından yüksek hızlı, yüksek kaliteli fotoğraflara kadar profesyonel içerik üreticilerinin içinde bulundukları her durumda çekim yapabilmesine olanak tanıyor.
EOS R5 C hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Mart ayında kullanıma açılacak olan EOS C70 ürün yazılımı güncellemesine buradan ulaşabilirsiniz.
EOS R5 C - temel özellikler:
- 8K/30p 12-bit RAW kayıt özellikli Tam Kare Sensör veya harici güç kaynağı kullanıldığında 8K/60p
- 20 kare/sn'ye kadar 45 megapiksel görüntüler
- Dual Pixel CMOS AF aracılığı ile hassas Gözden AF ve EOS iTR AF X aracılığıyla akıllı yüzden/kafadan takip
- Üç yeni Cinema RAW Light varyasyonu dahil kapsamlı profesyonel kayıt formatları
- Uzun versiyonda kayıtta aktif soğutma
- Süre Kodu Terminali
- Geliştirilmiş Kombinasyon IS ile RF Yuvası
- Geliştirilmiş bağlantı ve Çok İşlevli Aksesuar Kızağı
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