Casio Efsanesi F-100 Geri Döndü, Hem de Başka Bir Efsanenin Desteğiyle...

Casio, 1978 tarihinde piyasaya sürdüğü ve bugün efsane olarak değerlendirilen F-100 dijital saatini, çok özel bir modelle birlikte geri getirdi!

28 Temmuz 2021 21:18

Levent Öztürk