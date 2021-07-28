Casio Efsanesi F-100 Geri Döndü, Hem de Başka Bir Efsanenin Desteğiyle...

Casio, Bandai Namco ile ortaklaşa yapılan ve 70'lerin sonu ve 80'lerin başındaki bir değil iki dijital klasiğe atıfta bulunan yeni dijital saati tanıttı. A100WEPC Pac-Man sürümü, Casio'nun 1978 tarihli F-100 dijital saatini temel alan bir tasarıma sahip ve tüm zamanların en ünlü oyunlarından biri olan Pac-Man'i kutluyor.
Kronometre, dijital alarm ve takvim özellikleri sunan F-100, o zamanlar satın alabileceğiniz en gelişmiş saatlerden biriydi. Casio'nun basın açıklamasında belirttiği gibi, aynı zamanda reçine kasalı ilk saatti. Belki de en çok 1979 yapımı Alien filmindeki Ripley ve diğer karakterlerin taktığı saat olmasıyla ünlüydü.
A100WEPC, aynı dört düğmeli düzen ile bunu tekrarlıyor. Aynı zamanda, saat kadranında Pac-Man ve hayalet karakterler bulunuyor ve ortadaki aydınlatıcı logosu Pac-Man yazı tipiyle işlenmiş durumda. Saat yüzü Pac-Man oyun ekranının bir kopyasını taşırken, lazerle kazınmış üst saat bandında hayaletler tarafından kovalanan bir Pac-Man karakteri yer alıyor ve alt bantta tersi bulunuyor. Pac-Man karakterlerini ve oyun skor ekranını içeren özel ambalaj ile birlikte geliyor.
Casio'nun saati Pac-Man temalı ilk saat değil, çünkü 79 dolarlık Timex T80 x Pac-Man de aynı unvanı taşıyor. Ancak Casio, aynı döneme ait bir saat tasarımıyla eşleştirdiği için, oyunun hayranları tarafından belki biraz daha fazla tercih edilebilir.
Geçtiğimiz ay sunulan temel AW100WE modeli, suya dayanıklılık, 1/10 saniyelik kronometre, günlük alarm, saat başı sinyali, otomatik takvim ve LED ışığı sunuyor. Saatin, hevesli Pac-Man hayranları için göreceli olarak ucuz sayılabilecek bir şekilde Ağustos ayında Japonya'da 12.100¥ (yaklaşık 110 dolar) karşılığında piyasaya sürülmesi planlanıyor...
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