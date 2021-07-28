Casio Efsanesi F-100 Geri Döndü, Hem de Başka Bir Efsanenin Desteğiyle...

Casio, 1978 tarihinde piyasaya sürdüğü ve bugün efsane olarak değerlendirilen F-100 dijital saatini, çok özel bir modelle birlikte geri getirdi!

  • Levent Öztürk
Casio efsanesi F-100 geri döndü
Casio

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