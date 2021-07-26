Samsung'un Yeni Galaxy Telefonlarında Bir İlke Daha Şahit Olacağız!

Samsung, Corning'in Gorilla Glass serisini yıllardır akıllı telefonlarının ve akıllı saatlerinin ekranlarında kullanıyor. Ve şimdi de, Corning'in akıllı telefon kamera lenslerini korumak için özel olarak tasarlanmış özel Gorilla Glass'ını kullanan ilk marka olacak. Yeni cam panel akıllı telefon kameralarını yalnızca çizilmelere karşı korumakla kalmıyor, aynı zamanda onlara yansıma önleyici özellikler de getiriyor.
Corning, kamera lensleri için koruyucu Gorilla Glass DX v e Gorilla Glass DX+ panellerini zaten daha önce duyurmuştu. Bu camlar, ışığın yüzde 98'inin kamera lensine girmesine izin veriyor ve çizilmeye karşı büyük bir korumaya sahipler. Corning'e göre Gorilla Glass DX en üst düzeyde koruma sunarken, Gorilla Glass DX+ versiyonun dayanıklılığı ise safir kadar yüksek.
Duyurunun zamanlamasına bakıldığında, Gorilla Glass DX ve Gorilla Glass DX+'ın Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3'te piyasaya sürülmesi bekleniyor. İki katlanabilir akıllı telefon, Samsung'un 11 Ağustos'ta gerçekleştireceği Galaxy Unpacked Ağustos 2021 etkinliği sırasında duyurulacak. Akıllı telefonların kapak ekranlarını korumak için ayrıca Gorilla Glass Victus özelliğine sahip olması bekleniyor.
Samsung, son amiral gemisi akıllı telefonlarında Gorilla Glass Victus kullanırken, orta sınıf Galaxy akıllı telefonlar, Gorilla Glass'ın daha düşük katmanlarını (Gorilla Glass 3 ve Gorilla Glass 5) kullanıyor.
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