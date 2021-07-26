GTA 6'dan Önce Oynanması Gereken En İyi GTA Oyunları

Evet, milyonlarca oyun sever GTA 6'yı merak ve heyecanla bekliyor. Grand Theft Auto serisinin son halkası olacak olan GTA 6 hakkında bugüne kadar çok fazla sızıntı gelmedi. Sadece oyunun yapım aşamasında olduğunu biliyoruz, oyunun geçeceği bölge ise halen muğlak. Grand Theft Auto 6 ile ilgili çok sayıda spekülasyon var. Bunlar arasında oynanabilir karakterlerin kimler olacağı, oyunun hikayesinin ne olacağı da bulunurken, oyunun piyasaya çıkmasının ise 2025 yılına kadar sürebileceği de söylentiler arasında. Evet, GTA 6'yı 2025 yılına kadar beklemek zorunda kalabiliriz. Peki, daha önce Grand Theft Auto serisinden hangi oyunları oynadınız? Eğer bu soruya yalnızca San Andreas, GTA 5 veya da GTA 4 diye cevap verebiliyorsanız, o halde bu listeye göz atmanızda fayda var.
15. Grand Theft Auto / GTA 2 (Gmae Boy / Game Boy Color)
Evet, listenin dibinden başlıyoruz. İlk Grand Theft Auto oyununu PC'de oynadıysanız bir hayli şanslı olduğunuzu söyleyebiliriz, zira belki de serinin en iyi oyunuydu. (Tabii ki pikseller ve hızlı temposu bizim gibi hoşunuza gidiyorsa.) Evet, ancak listenin son sırasında Grand Theft Auto'nun Game Boy'a çıkmış versiyonları yer alıyor. Renk paleti ile oynanmış Nintendo fanlarına hitap eden bir versiyonu çıkmıştı. Aranızda bu 2 oyunu Game Boy'da oynayanlar yorumlarda el kaldırsın!
14. GTA Advance
Evet, yukarıdakini oynayanlar bunu da oynadı. GTA Advance, 2004 yılında Game Boy Advance platformuna çıkmış ve el konsolunda uzun soluklu bir macera sunmasıyla o dönem oyun severlerin takdirini toplamıştı. Eğer elinizin altında Game Boy Advance varsa, halen keşfetmek isteyebileceğiniz bir yapım.
13. GTA: Liberty City City Stories
GTA'nın Bir başka mobil konsol oyunu ise Sony'nin PSP platformuna çıkmıştı. 2006 yıllarında bir PSP'si olanların bu oyunu oynanamamış olması neredeyse imkansız. 2006 yılında gelen GTA: Liberty City City Stories, yapım aşamasında GTA 3'ü temel almış ve başarısından ötürü daha sonra PlayStation 2 platformuna da uyarlanmıştı.
12. GTA: Vice City Stories
PSP ve PS2'ye çıkan Vice City Stories, tam olarak bir Vice City olmasa da eğlenceli bir yapımdı. Vice City'nin ana karakteri Victor "Vic" Vance'ın, kardeşi Lance ile beraber bir suç imparatorluğu kurmasını konu alıyordu. Vice City Stories, Vice City ile aynı 80'lerin estetiğine sahipken, oyun serisi içinde önemli bir yerdedir.
11. GTA: London 1969 / GTA: London 1961
GTA: London, Austin Powers'ın ardından, 60'ların Londra'sı 90'ların sonunda aniden büyük bir olay haline gelmişti. Öte yandan ilk jenerasyon GTA çizgisinin de son basamaklarından biri olarak bilinen GTA: London, oldukça keyifli bir yapımdı.
10. GTA 2
GTA 2, şimdiye kadarki en tuhaf Grand Theft Auto oyunu olabilir. Zira yakın gelecek ortamı, siberpunk eğilimleri ve bilim kurgu araç tasarımları ile GTA 2, 1999 yılında PC'den Dreamcast'e kadar pek çok platformda oyun severlere sunulmuştu. İlk oyundan sonra büyük değişim gösteren GTA serisi, gelecek için bu yıllarda bir nevi hazırlık yapıyordu.
9. GTA 4: The Lost and Damned
Rockstar, Xbox 360'ı piyasaya çıkardığında Microsoft ile 2 premium DLC için anlaşmada bulunmuştu. Bu da karşımıza GTA 4: The Lost and Damned ve GTA 4: The Ballad of Gay Tony'i çıkarmıştı. GTA 4'ün son derece ayrıntılı bir Liberty City ortamını temel alan bir oyun olan The Lost and Damned, serinin motosiklet temalı bir yapımıydı. Motosiklet çetesi üyesi Johnny Klebitz'i oynadığımız oyunda, hikaye, birimin pervasız lideri Billy Grey'in çöküşünü konu alıyordu.
8. Grand Theft Auto
Evet, işte her şeyi başlatan oyun. Tepe bakış açısıyla oynadığımız serinin ilk oyunu, gerçekten de dokusuyla şahane bir yapımdı. Tepeden tırnağa 2D ve 1997 standartları temel alındığında bir devrim niteliği taşıyan ilk GTA, oynanış tarzı ile olduğu kadar müzikleriyle de tam bir klasik.
7. Grand Theft Auto: Chinatown Wars
GTA'nın yine mobil oyun konsolları için çıkarılmış bir sürümü olan Chinatown Wars, Nindendo DS ve PlayStation Portable sürümleri ile beraber Android ve iOS platformlarında da sonradan yer almıştı. Nintendo DS'in tartışmasız en iyi oyunlarından biri olan Chinatown Wars'ta Huang Lee karakteri olarak GTA 2 ve GTA 3'te öne çıkan Triads çetesine karşı savaşıyorduk.
6. GTA 4: The Ballad of Gay Tony
The Ballad of Gay Tony, Rockstar North tarafından Grand Theft Auto IV için yayınlanmış bir genişleme paketiydi. GTA IV'ün hikayesini temel alan oyun, o dönem GTA fanlarını da birbirine düşürmüştü. Kimileri bu oyunu müthiş severken, kimileri ise bir hayli şikayette bulunmuştu. The Ballad of Gay Tony, GTA IV için yayınlanan ikinci ve son hikaye paketiydi.
5. GTA 3
GTA 3, serinin oyuncu üzerinde en fazla etki bırakan oyunlarından biri olmuştu. Hem teknik olarak başarılı olan hem de New York örnek alınarak tasarlanmış Liberty City ile tanıştığımız bir oyun olmasıyla da önem kazanan GTA 3'te Claude Speed'e hayat veriyorduk.
4. GTA: San Andreas
San Andreas, serinin o zamana kadarki en büyük teknik atılımını yapan oyunuydu. 3 ana alanı birbirine bağlayan devasa bir haritaya sahip olmasıyla oyuncuların beğenisini kazanan San Andreas, halen daha popülerliğini kaybetmiş değil. Bugün birçok nedenden dolayı halen ikonik oyunlardan biri olarak gösteriliyor.
3. GTA: Vice City
Vice City, Grand Theft Auto serisi için daha önce gördüğümüzden daha fazla oyun içi özgürlüğü, daha fazla etkileşimi ve daha şiddeti sunan büyük bir değişimi temsil ediyordu ve bu nedenle tartışmalara sebep olmuştu. Ancak Vice City, belki de en unutulmaz Grand Theft Auto estetiğine oyunlardan biriydi. Hawaii gömlekli karakterlerden pembe üstü açılır arabalara kadar ne ararsa bu oyunda bulabiliyordunuz.
2. GTA 5/GTA Online
Piyasaya çıkmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen halen daha en çok oynanan oyunlar arasında gösterilen GTA 5 ve GTA Online, elbette Rockstar'ın işine ne kadar sahip çıktığının da bir kanıtı niteliğinde. Yıllar içinde özellikle Online alanda çok fazla geliştirme yapmalarıyla oyuncuları odağında tutmayı başaran Rockstar, GTA 5'ten sonra gelen çok oyunculu modu GTA Online ile oyunculara Los Santos'u arkadaşlarıyla keşfetme şansı sunmuştu. GTA Online ve GTA 5'in bir geliştirilmiş sürümünün kasım ayında PS5 ve Xbox Series X'de gelmesi konuşuluyor.
1. GTA 4
Ve 1 numarada GTA 4 yer alıyor. Doğu Avrupa savaş gazisi Niko Bellic'in hikayesini konu alan GTA 4'te Nico, 30 yaşında eski bir asker olarak "Amerikan Rüyası"'nı yaşamak için Liberty City'e geliyor ve sonrasında olanlar oluyor. GTA 4, özellikle hikaye anlatımıyla serinin en çok sevilen oyunu olmakla beraber, bu başarıyı açık dünya tasarımında yeni bir çıta oluşturmasıyla da yakalıyor.
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