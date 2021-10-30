Casper Kişiselleştirilmiş Bilgisayarlar Üretiyor

Bilgisayar kullanımında ihtiyaçlar, ihtiyaçlara göre de gereken donanımlar gün geçtikçe değişiyor. Kullanıcıların ihtiyaçlarına en uygun bilgisayarları yaratmaları konusunda profesyonel özelleştirme fırsatını yaratan Türkiye'nin konfigürasyon yapabilen tek markası Casper, toplama bilgisayarlarda yaşanması muhtemel parça uyumsuzluğuna konfigürasyon özelliği ile son veriyor.