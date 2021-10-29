Covid-19 İçin Umut Verici Gelişme: Grip Gibi Mevsimsel Hastalık Olabilir!

Covid-19 hakkında yapılan yeni bir araştırma, hastalığın mevsimsel olabileceğine dair önemli ipuçları veriyor...

  • Levent Öztürk
Covid-19 mevsimsel bir hastalık olabilir...

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Covid-19 İçin Umut Verici Gelişme: Grip Gibi Mevsimsel Hastalık Olabilir!

 

 