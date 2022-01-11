CCleaner'ın Windows 11 için Windows Mağazasında Görünmesi Şaşırttı!

Popüler yazılım CCleaner'ın Windows 11 için Microsoft Store'a geri dönmesi, yılların kavgasının bittiğini gösteriyor!

Windows 11'de herkesi şaşırtan CCleaner sürprizi

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