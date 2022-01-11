CCleaner'ın Windows 11 için Windows Mağazasında Görünmesi Şaşırttı!

Piriform'un popüler Windows temizleme aracı CCleaner, Windows 11 için elden geçirilerek Microsoft Store'a konan en son büyük çaplı yazılım. Softpedia tarafından Microsoft Store'da keşfedilen araç, yine de herkes için kullanıma sunulmamış olabilir.
Bu durumu ilginç yapan şey, CCleaner ve diğer Registry temizleme yazılımlarının geliştiricilerinin geçmişte Microsoft ile tartışmalar yaşaması... İki yıldan daha kısa bir süre önce, Microsoft'un Windows Defender güvenlik yazılımı CCleaner'ı potansiyel olarak istenmeyen bir uygulama (PUA) olarak işaretlemişti. Bunun nedeni de programın içinde Piriform'a ait olmayan Google Chrome, Google Toolbar, Avast Free Antivirus ve AVG Antivirus Free gibi yazılımların da kurulma seçeneğinin olmasıydı.
Yazılımın tekrar geri dönmesi, Microsoft ve Piriform'un savaş baltalarını toprağa gömmeye karar verdiklerini düşündürüyor.
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