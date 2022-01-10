Google, Arama Motoru Yapmasın Diye Apple'a Para mı Veriyor?

Google ve Apple hiçbir zaman kesin bir miktar açıklamamış olsalar da, arama devinin iPhone, Mac ve diğer cihazlarında varsayılan arama motoru olarak kalması için iPhone üreticisine her yıl milyarlarca dolar ödediği biliniyor. California'da açılan yeni bir toplu dava ise, düzenlemenin diğer arama motoru şirketlerine ve Google'a reklam veren işletmelere zarar verdiğini iddia ediyor. Buna ek olarak, Apple ve Google'ın ABD anti-tekel yasalarını ihlal ettikleri için, daha küçük şirketlere bölünmesi gerektiğini öne sürüyor.
Bu davayla ilgili özellikle ilginç olan şey, eğer keşif sürecine kadar giderse, Google'ın cihazlarında varsayılan arama motoru olması için her yıl Apple'a ödediği tam tutarı nihayet öğrenebilecek olmamız olacak.
Finansal hizmetler firması AB Bernstein tarafından yayınlanan bir yatırımcı notunda yakın zamanda yapılan bir tahmine göre, Google'ın Apple'a yaptığı ödemeler, Apple'ın halka açık dosyalamalarındaki açıklamalara ve Google'ın trafik edinme maliyetlerine ilişkin bir analize dayanarak, bu yıl 18 milyar ile 20 milyar dolar arasında olabilir.
Cihazlarda varsayılan arama motoru olarak kalmak için ödeme yapmanın yanı sıra, iki şirket arasındaki anlaşmanın bir parçası, iddialara göre Apple'ın arama işinde Google'a karşı rekabet etmemesini gerektiriyor. Bir süredir bir Apple Arama Motoru hakkında söylentiler duyuluyor ancak bunların bir dayanağı yok, zira Apple gerçekten de kendi arama ürününü geliştiriyor olsaydı, şirket Google ile mevcut sözleşmesini ihlal etmiş olurdu.
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