"Cehennem Kadar Sıcak" Olan Venüs Gezegeninde Yaşam Olabilir mi?

Güneşe olan yakınlığı ve sahip olduğu sıcaklık değerleri nedeniyle bize cehennem gibi görünen Venüs gezegeninde yaşam olabilir mi? Yeni bir araştırma, en azından atmosferinde olabileceğini söylüyor.