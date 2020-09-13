Netflix'ten 2021 Yılı İçin İddialı Açıklamalar Geldi

Netflix'in en tepesindeki isim, 2021'de bu seneye göre çok daha fazla orijinal içerik yayınlayacaklarını müjdeledi.

Netflix'ten Etkileyen 2021 Tahmini

Netflix eş CEO'su Reed Hastings'e göre 2021'de Netflix'in orijinal içerikleri gelmeye devam edecek. Ancak pandemi nedeniyle özellikle prodüksiyonun ABD'de etkilenmesi, beklenen orijinal yapımların sayısını azaltabilir.

Netflix'in en önemli yanlarından bir tanesi, adeta bitip tükenmek bilmeyen orijinal içerikleri. Diğer stüdyoların ve akış şirketlerinin zorlandığı 2020'de Netflix, her ay 40-50 yeni orijinal yapım sunmaya devam etmişti. Hastings'in 2021'de orijinal serilerin ve filmlerin 2020'yi geçeceğini söylemesi dikkat çekici.

ABD'nin Los Angeles ve Atlanta gibi şehirlerinde prodüksiyonun ne zaman başlayacağına dair büyük soru işaretleri var. Hastings, testlerin yerinde yapılmasıyla prodüksiyonun eylül ve ekim aylarında yeniden başlayacağını umuyor. Ancak Hastings, bu konuda kesin bir tahmin yürütmenin imkansız olduğunu da sözlerine ekliyor.

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