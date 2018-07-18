Çentikli Nokia X5 Tanıtıldı; İşte Özellikleri!

Nokia X5, çift arka kamera ve çentikli ekranıyla gerçeğe dönüştü!

Çentikli Nokia X5 Tanıtıldı; İşte Özellikleri!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

TEKNOLOJİK EV ELEKTRONİĞİ ÜRÜNLERİ

TASARIM BİLGİSAYARLARI

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Microsoft'tan Yeni Android Telefon Gelebilir
Valve'dan Yetişkin Oyununa Engel Geldi
Spotify Sürücüler için Sade Arayüz Test Ediyor
Google'a AB'den 4,34 Milyar Euro Ceza
VAR, 2018 Dünya Kupası'yla Futbolu Etkisine Aldı!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir