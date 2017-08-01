Cep Dünyasının En İyisi Geliyor Olabilir

Samsung, gelmiş geçmiş en iyi kamerasını işte bu telefon üzerinde karşımıza çıkartabilir!

Note 8 Samsung'un En İyi Kamerasına Sahip Olabilir

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
İşte Merakla Beklenen AMD Ryzen 3 İşlemci Serisi
iPhone 8'den Çok Önemli Bir İpucu Daha!
Google+ Halen Hayatta; Yeni Özellikler Deniyor!
Apple'a Yeni Patent Davası; Bu Kez Konu Apple TV
Nokia, Apple'dan 2 Milyar Dolar Aldı!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir