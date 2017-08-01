Cep Dünyasının En İyisi Geliyor Olabilir

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Samsung, gelmiş geçmiş en iyi kamerasını işte bu telefon üzerinde karşımıza çıkartabilir!
Samsung Galaxy Note 8'e ilgili bir çok detayın halka açık kaynaklara sızmış olmasına rağmen, 23 Ağustos'ta neler göreceğimizi merak ediyoruz ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Alman web sitesi Galaxy Club, Samsung'un yarı iletken web sitesinde bilgi madenciliği yaparken yeni telefonun kamerasıyla ilgili bazı bilgilere rastladı. Cihaz 3x optik zoom'a ve geliştirilmiş bir HDR moduna sahip.
Samsung bu konu ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı ama buna benzer söylentileri daha önce de duymuştuk. Yani Note 8'in Samsung'a ait en iyi telefon kamerasına sahip olacağı söylentileri gerçeğe yaklaşmaya devam ediyor.
Akıllı alan derinliği
Galaxy Club'ın araştırması ve tahminlerine öre Note 8 sadece 3x optik zoom özelliği ile kalmayacak, ayrıca Refocus özelliği sayesinde alan derinliğini otomatik olarak algılayıp ayarlayabilecek.
Anlaşıldığı kadarıyla, üç boyutlu algılama teknolojisi sayesinde fotoğrafta bulunan öğelerin farkında olan telefon buna göre alan derinliğini ayarlayabilecek. Super Night Shot modu sayesinde ise kamera düşük ışıklı ortamlarda da kalite kaybını minimuma indirecek.
Diğer sızıntılara göre de çok güçlü bir kameraya sahip olduğu söylense de, bu özellikler üzerine bahse girmemenizi tavsiye ediyoruz. Yine de, diğer sızıntılara göre çok güçlü bir kameraya sahip olduğu söylenen Note 8'in rekorlar kırmasa da en iyi kameraya sahip telefonlar listesine girmesi çok olası.
Ali Ruhi Öztürk
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