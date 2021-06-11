Cep Telefonunu Bütün Gece Şarjda Bırakmak Doğru mu, Yanlış mı?

Cep telefonunu gece yatarken şarja takıp bütün gece şarjda bırakmak zararlı mı? Telefona etkisi ne olur? Telefonunuzun pil ömründen maksimum fayda sağlamak için ne zaman şarj etmeli?

  • Ercan Uğurlu
Telefonunu Bütün Gece Şarjda Bırakmak Doğru mu?

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

teknik olarak konu doğru Ama gün içinde priz aramamak için mecbur sabahlıyoruz Ben mi ne yapıyorum? Ben de sabaha kadar bırakıyorum Pil Tasarruf modu ile kullanıp 4 günde bir şarj ediyorum Model mi : Note 8 Pro

Sony xperia a1 ultra telefonumu 4 yıldır kullanmaktayım, her gece sabaha kadar şarjda kalmakta ve makul kullanımla tüm günü çok rahat karşılıyor, burada asıl mesele şu. BATARYA MİKTARINI %20'NİN ALTINA DÜŞÜRMEMEK...

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