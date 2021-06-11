Cep Telefonunu Bütün Gece Şarjda Bırakmak Doğru mu, Yanlış mı?

Cep telefonunu gece yatarken şarja takıp bütün gece şarjda bırakmak zararlı mı? Telefona etkisi ne olur? Telefonunuzun pil ömründen maksimum fayda sağlamak için ne zaman şarj etmeli?