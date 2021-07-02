Cepten Fiş Yazdıran POS Tanıtıldı!

Epson'un kompakt mPOS cihazları ailesinden OmniLink TM-m30II-SL, yer sıkıntısı olan alanlarda bile hızlı ve kolay kurulum sağlıyor. Mağazalar, restoranlar, butik satış noktaları ve konaklama sektöründe, yüksek baskı hızı ve kolay bağlantı özelliklerini bir arada sunan modelle cepten ve tabletten fiş yazdırmak mümkün.

Cepten Fiş Yazdıran POS Tanıtıldı!

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