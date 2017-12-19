Çerçevesiz Bir Sony Xperia XZ2 Sızdı!
Sony'nin yıllardır sürdürdüğü Xperia tasarımını değiştireceği iddiası, bu çerçevesiz Xperia XZ2 sızıntısı ile iyice güçlendi!
Sony Xperia XZ2'nin yepyeni bir tasarımla geleceğini artık biliyoruz. Yeni bir çizim sızıntısı ise bu yeni tasarımın ipucunu veriyor olabilir.
Techie State'in paylaştığı görüntüde çerçevesi çok ince bir telefon görünüyor. Galaxy S8 gibi telefonlardan bile daha ince bir çerçeveye sahip telefonun sadece üst kısmında ince bir şerit var. Yine de telefonun iPhone X'e kıyasla daha fazla çerçevesi olduğu söylenebilir.
Tasarımın geri kalanı bildiğimiz eski Xperia'ları andırıyor. Sadece ön yüzü görsek de tasarım Sony'den alıştığımız gibi sert hatlara sahip ve yine Sony telefonlarında bulunan kamera düğmesi, her zamanki yerinde duruyor.
Tasarım ikna edici olsa da, bizi şüphelendiren bazı detaylar da var. Görüntünün düşük çözünürlüklü olması, şüphe uyandırması için yeterli bir neden. Bu sızıntı dahil son zamanlardaki sızıntılar, gördüğümüz telefonun Xperia XZ2 olduğunu iddia etmiyor ancak bu gördüğümüz telefon, öncekinden oldukça farklı. Son olarak resmin kaynağının da belli olmaması, sızıntıya hemen inanmamamız için yeterli bir neden.
Görüntüyle birlikte gelen bilgilere göre cihaz, yüzde 90'ın üzerinde ekran / gövde oranına sahip ve 5,5 inç'lik 4K ekranla, Snapdragon 845 yonga setiyle, 4GB RAM ve 12MP çift arka kamerayla geliyor. Ön yüzünde 16MP'lik bir kamera bulunan telefonun pil kapasitesi, iddiaya göre 3.130mAh.
Techie State'in bu bilgileri nereden aldığı bilinmiyor ancak 4K ekran dışında söyledikleri, kulağa saçma gelmiyor.
Zeynel A. Öztürk
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