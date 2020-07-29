Çernobil Faciası, Şaşırtıcı Bir Biçimde, Uzay Yolculukları İçin Umut Oldu

Çernobil faciasının pek çok korkunç sonucu olsa da, bölgede bulunan bir mantar türü, uzayın ve diğer gezegenlerin keşfine yardımcı olabilir.

29 Temmuz 2020 00:02

Levent Öztürk