Ayak serçe parmağımızı vurunca neden çok acır? Kağıt kesiği niye çok acıtır

Hemen hemen hepimiz hayatımızda en az bir kez olsun ayak serçe parmağımızı bir yere vurmuşuzdur ve o acıyı deneyimleyince de bir daha hiç unutmayız. Ya da parmakta oluşan bir kağıt kesiği... Bilim insanları, ayağımızdaki serçe parmağının darbe aldığında neden bu kadar çok acıdığına ilişkin soruya açıklık getiriyor.
Uzmanlar bunun ayak serçe parmağında bulunan küçük bir yüzeyin, vücudunuzun 2-3 kat ağırlığında bir güçle çarpmasından kaynaklandığını söyler. Nosiseptör adı verilen sinir uçları ise beyninize tehlike sinyali veriyor. Bu da size bir yumruk yemiş hissini veriyor. Bu nedenle de ufacık bir bölge sizi inanılmaz acı içinde bırakıyor.
ACILARDAN DERS ALDIK
Atalarımız da aynı acı nedeniyle yürürken çok daha dikkatli olmayı öğrendiler. Böylece yaralanmalardan ve enfeksiyondan da kaçınmış oldular. Enfeksiyon riskine karşı ilaçlar ya da antibiyotiklerin bulunmadığı çağlarda da bu tür tehlikelerden acı hissetme güdüleri sayesinde korunarak genlerini diğer nesillere aktarabildiler.
Serçe parmağınızı vurmak acıtıyor. Yine elinizi kağıt kestiğinde ve dudaklarımız çatladığında da yine canınız çok acıyor. Elinizi boğazınıza koyduğunuzda da beyne yine aynı sinyaller giderek, acıyı hissediyorsunuz. Çünkü vücut dokusunda tehdit eden ya da olmuş olan bir yaraya tepki gösteren bir reseptör olan nosiseptör yine burada da devreye giriyor.
3 GRUBA AYRILIYORLAR
Nosiseptörler 3 gruba ayrılıyor. A-mekano nosiseptörler çok şiddetli, sivri uyarıcılara tepki gösterir. A-polimodal nosiseptörler ise buna ek olarak ısıya karşı duyarlıdır. C-polimodal nosiseptörler ise her üç uyarıma tepkilidirler. A-mekano nosiseptörleri 20 m-s hızla binlerce sinir ucuna ve sonuç olarakta beyninize ulaşan ilk sinyal dalgasını ateşler ve bu çarpışma anı da keskin bir acıya neden olur. C-polimodal nosiseptörler sinir uçları ise 2 m-s ile beyne daha yavaş bir sinyal gönderir ve bu da zonklamaya yol açar.
DAHA HASSAS OLUYORLAR
Vücudumuzun bir çok noktasında bu nosiseptörleri bulabiliriz. Gözümüzden mesanemize kadar bu sinir uçları yer alır. Ancak parmak uçları, dudaklar da bu nosiseptörler çok daha hassaslaşır. Bu nedenle ufacık bir kağıdın kestiği parmak, çatlamış dudaklar bize gereğinden daha fazla acı verir.
- Instagram arama geçmişi nasıl silinir
- Instagram'da son görülme nasıl kapatılır?
- Instagram nasıl dondurulur?
- Instagram hikaye indirme
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın