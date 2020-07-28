Qualcomm Quick Charge 5 ile 15 Dakikada Şarj Gerçek Oluyor

Qualcomm'un yeni duyurduğu ve bu sene çıkacak cihazlara gelecek olan yeni hızlı şarj teknolojisi Quick Charge 5, etkileyici şarj süreleri vadediyor: 5 dakikada yüzde 50 şarj, 15 dakikada yüzde 100 şarj, Quick Charge 5 ile mümkün olacak.