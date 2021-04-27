Çernobil Felaketinin 35 Yıl Sonrasında Sevindirici haber Geldi

Ünlü Çernobil felaketinden bu yana otuz beş yıl geçti ve araştırmacılar sonunda radyasyona maruz kalmanın uzun vadeli sonuçlarıyla ilgili sorulan en önemli sorulardan bazılarını yanıtladılar. Science dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmada, felaketten etkilenenlerin çocuklarının DNA'larında hasar görülmedi ve mutasyon seviyeleri genel popülasyonunkilerle eşleşen bir seviyede.
Bu bulgu, 2011'de Japonya'daki Fukushima olayından kaynaklanan radyasyona maruz kalan birçok kişi için büyük bir rahatlama olacak ve çocuklarının genetik hasar riskiyle ilgili korkularını dindirecek gibi görünüyor.
Araştırmacılar, 26 Nisan 1986'da Ukrayna'da gerçekleşen Çernobil Nükleer Santrali patlamasının ardından radyasyona maruz kalan ebeveynlerin 1987 ve 2002 yılları arasında doğan 130 çocuğunun genomlarını sıraladı. Söz konusu ebeveynlerden en az biri kazadan sonra gerçekleştirilen temizlik operasyonuna katılmış veya Çernobil'e yakın bir kasabadan tahliye edilmişti.
Araştırmacılar, ebeveynlerin genomlarını da analiz ederek, radyasyona bağlı mutasyonların bir nesilden diğerine aktarılma oranını gözlemleyebildiler. Çalışmanın yazarları, özellikle sperm ve yumurta hücrelerinde ortaya çıkan ve bu nedenle ebeveynlerde bulunmayan genetik değişikliklere yol açan germline de novo mutasyonları olarak bilinen mutasyon üzerine odaklandıklarını belirttiler.
Sonuçlar, Çernobil felaketinden radyasyona maruz kalan çocukların çocukları arasında de novo mutasyonlarında bir artış olmadığını gösteriyor. Bu da iyonlaştırıcı radyasyonun insanlarda germ hattı DNA'sı üzerinden diğer nesillere taşınmadığı sonucuna varmalarına yol açıyor.
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