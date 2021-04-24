142 Yıl Önce Başlatılan Deney, Gizlilik İçerisinde Bugün Halen Devam Ediyor

Dünya'nın en uzun bilimsel deneylerinden biri olan Beal'in deney şişelerinden biri daha bu yıl çıkartıldı. Deney 142 yıl önce başlamıştı ve 79 yıl daha devam edeceği düşünülüyor

24 Nisan 2021 00:02

Levent Öztürk