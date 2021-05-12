Xiaomi, Şimdiden 4'üncü Nesil Ekran Altı Kamerası İçin Düğmeye Bastı

Xiaomi, 2019 yılında ekran altı kamera teknolojisi üzerinde çalışan markalardan biri olmuştu ve geçtiğimiz yılda Çinli teknoloji devinin bu teknoloji çatısı altında 3'üncü nesil tasarımı gösterilmişti. Bahsi geçen bu 3'üncü nesil ekran altı kamera tasarımının bu yıl yeni tanıtılacak bir Mi akıllı telefonda görücüye çıkacağı söylenirken, bununla beraber şirketin şimdiden 4'üncü nesil ekran altı kamera sisteminin patentini aldığı iddiası da heyecan yaratıyor.
LetsGoDigital tarafından keşfedilen bu patent örneği, Xiaomi'nin dönebilen bir kamera tasarımını telefonun içine dahil edeceğini gösteriyor. Ekran altında yer alacak olan bu sistem, böylece hem selfie kamerası hem arka kamera olarak çalışabilecek.
Tamamen telefonun içinde dönebilecek yapıda olan bu kamera sistemi, manyetik döner modül içerecek. Bu sayede arka kamera yeteneklerinden ön kamerada da faydalanılabilecekken, ek lens ihtiyacı da doğmamış olacak.
Elbette bu patent çalışmalarının sonuçlarını görmeden bir şey söylemesi zor. Fakat önümüzdeki dönemde bu tür akıllı telefonları çokça göreceğimiz açık. Hemen her markanın bu konuda bir ya da birkaç çalışması bulunuyor. Öte yandan geçtiğimiz aralık ayında da ilk ekran altı kameralı telefonun ZTE markasından geldiğini gördük. ZTE Axon 20 5G, resmi olarak ilk ekran altı kameralı akıllı telefon olarak lanse edilirken, diğer markalarında onu takip etmesi bekleniyor.
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