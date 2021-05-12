Xiaomi, Şimdiden 4'üncü Nesil Ekran Altı Kamerası İçin Düğmeye Bastı

Xiaomi, şimdiden 4'üncü nesil ekran altı kamera sistemi üzerinde çalışmaya başladı. Ortaya çıkan bu patent, çok farklı bir ekran altı kamera sistemini tarif ediyor.