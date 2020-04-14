Çernobil Yangınları, NASA Uydu Fotoğrafında İşte Böyle Görünüyor

Çernobil nükleer felaketinin yaşandığı bölgeye yakın orman yangınları, nisandan beri devam ediyor. NASA'nın yeni uydu fotoğrafları, yangınların büyüklüğünü ve tehlikesini gözler önüne seriyor.
2.600 kilometre karelik Çernobil Dışlama Bölgesi, 1986'da yaşanan felakette yayılan radyasyona erişimi kısıtlıyor. NASA'nın uydusu Aqua, bu bölgenin görüntülerini, yangının dumanlarıyla birlikte 8 - 9 Nisan tarihlerinde yakaladı.
NASA'nın Dünya Gözlemevi, cuma günü yaptığı bir açıklamada şunları söyledi: "Dışlama bölgesindeki yangınlar nadir değiller, ancak daha fazla orman ve otlak iyileştikçe yangınların şiddeti ve yoğunluğu yıllar içinde artış gösterdi."
Orman yangınları kendi başına yeterince kötüyken, yangınların konumu yeni endişelere yol açıyor. 2015'te yapılan bir araştırma, dışlama bölgesinde çıkan yangınların duman bulutlarının radyoaktif parçacıkları bölgenin çok uzaklarına taşıyabildiğini göstermişti. Ayrıca yangınla birlikte, bölgedeki radyasyon oranının birkaç kat arttığı da biliniyor.
İtfaiyeciler Çernobil yangınlarını söndürmek için çalışmalarına devam ediyorlar.
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