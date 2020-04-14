Çernobil Yangınları, NASA Uydu Fotoğrafında İşte Böyle Görünüyor

Bir süre önce, Çernobil nükleer felaketinin yaşandığı yere yakın bir bölgede çıkan ve radyasyon seviyesini bir anda katlayan orman yangınları, NASA'nın uydu fotoğraflarında işte böyle görünüyor.