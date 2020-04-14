Çernobil Yangınları, NASA Uydu Fotoğrafında İşte Böyle Görünüyor

Bir süre önce, Çernobil nükleer felaketinin yaşandığı yere yakın bir bölgede çıkan ve radyasyon seviyesini bir anda katlayan orman yangınları, NASA'nın uydu fotoğraflarında işte böyle görünüyor.

Çernobil Yangınlarında Radyasyon Endişesi
Çernobil yangınlarının, NASA'dan gelen uydu fotoğrafı

Çernobil nükleer felaketinin yaşandığı bölgeye yakın orman yangınları, nisandan beri devam ediyor. NASA'nın yeni uydu fotoğrafları, yangınların büyüklüğünü ve tehlikesini gözler önüne seriyor.

2.600 kilometre karelik Çernobil Dışlama Bölgesi, 1986'da yaşanan felakette yayılan radyasyona erişimi kısıtlıyor. NASA'nın uydusu Aqua, bu bölgenin görüntülerini, yangının dumanlarıyla birlikte 8 - 9 Nisan tarihlerinde yakaladı.

NASA'nın Dünya Gözlemevi, cuma günü yaptığı bir açıklamada şunları söyledi: "Dışlama bölgesindeki yangınlar nadir değiller, ancak daha fazla orman ve otlak iyileştikçe yangınların şiddeti ve yoğunluğu yıllar içinde artış gösterdi."

Orman yangınları kendi başına yeterince kötüyken, yangınların konumu yeni endişelere yol açıyor. 2015'te yapılan bir araştırma, dışlama bölgesinde çıkan yangınların duman bulutlarının radyoaktif parçacıkları bölgenin çok uzaklarına taşıyabildiğini göstermişti. Ayrıca yangınla birlikte, bölgedeki radyasyon oranının birkaç kat arttığı da biliniyor.

İtfaiyeciler Çernobil yangınlarını söndürmek için çalışmalarına devam ediyorlar.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Neymar 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi: "Çocuk gibi ağladım" dedi
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? La Casa De Papel 5. sezon tarihi belli mi?
A101 16 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğunda Samsung televizyon ve telefon sürprizi
BİM 17 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğunda TV, cep telefonu ve tablet fırsatı
Günün En çok Okunanları
Amazon, Çalışanları İçin Kendi Corona (COVID-19) Laboratuvarını Kuruyor
Çernobil Yangınları, NASA Uydu Fotoğrafında İşte Böyle Görünüyor
Koronavirüse yakalanan ünlüler kimler? İşte testi pozitif olan ünlüler
Dileyen Herkes Aynı Gün Superbox Hızına Kavuşuyor
Corona Virüsleri, Beynimizi de İşgal Edebiliyor mu?

 

 