Corona'da Yeni Keşif: Mutasyona Uğradı; Artık 3 Farklı Çeşidi Var!

Tüm Dünya Corona Virüs salgını ile baş etmeye çalışıyor. Bazı ülkelerde salgın hız kesmeye başlamış gibi görünürken, bazı ülkelerde ise hızla ağırlaşıyor.
Biz, haberlerde hep Corona Virüsü tanımlamasını görüyoruz. Ama aslında, şu anda Dünya'yı etkileyen tek tip bir Corona Virüsü yok. Bilim insanları, Farklı ülke veya bölgeleri etkileyen, 3 tipte Corona Virüsü bulunduğunu iddia ediyor.
Tip A, Tip B ve Tip C Olmak Üzere, Üç Farklı Corona Virüsü Var
Cambridge Üniversitesi bilim insanları tarafından yapılan araştırma, virüsün mutasyona uğrayarak Tip A, Tip B ve Tip C olmak üzere 3 farklı üç farklı türe evrildiğini söylüyor. Corona Virüsü'nün, Çin'de ortaya çıkan, hayvanlardan insana bulaştığı düşünülen orijinal hali, Tip A olarak tanımlanıyor. İşin garip tarafı ise, salgın Çin'de en sert seviyeye geldiğinde, virüs A Tipi değil, B Tipi idi. Bu da, virüsün, Çin içerisinde mutasyona uğradığını ve asıl darbeyi, Tip B Corona Virüsü'nün verdiğini gösteriyor. Avrupa'da çoğunlukla görülen Corona Virüs vakaları da, Tip B kategorisinde.
Peki Tip A'ya ne oldu? Tip A Corona Virüs, bugün ABD'yi adeta sallayan tip olarak öne çıkıyor. ABD'deki hastaların yaklaşık yüzde 70'inde Tip A görülmüş durumda. Aynı zamanda, Avustralya kıtasında da Tip A Corona Virüs salgına neden oluyor.
Peki Tip A, Çin'de Tip B'ye evrilirken, ABD'de neden orijinal halinde kaldı? Uzmanlar, buna alınan tedbirlerin seviyesinin neden olduğunu düşünüyor. Çin, Corona Virüs'e karşı en baştan sıkı önlemler aldığı için, virüsün de bu önlemlere karşı evrim geçirdiği söyleniyor. ABD ise, bilindiği gibi ilk aşamada COVID-19 salgınını pek de ciddiye almamıştı. Bu yüzden Tip A Corova Virüs'ün, ülkede, mutasyona uğrama ihtiyacı duymadan, rahatça yayılması söz konusu.
Tip C Corona Virüs ise, Singapur ve çevresindeki bölgede ağırlığını hissettiriyor ve o da, Tip B'nin mutasyon geçirmiş bir hali. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Avrupa'da genellikle Tip B görülüyor. Ancak Tip A ve Tip C Corona Virüsü nedeniyle etkilenen ülkelerin de var olduğu biliniyor. İtalya'da genellikle Tip C görülürken, İspanya'da Tip A görülüyor.
Kısacası, Corona Virüsü, etkilemeye başladığı bir bölgede, alınan önlemlere ve insanların bağışıklık yapısına göre mutasyon geçirerek kendini yeniliyor.
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