Android Güncellemeleri İçin Yeni Bir Dönem Başlıyor

Google, Android'in yazılım güncellemelerini yüklemeyi daha basit bir hale getirmek istiyor. Yeni 'Seamless Update' işlevi iddiaya göre Android 11 ile mobil işletim sistemindeki yerini alacak.
Yeni işlev, Android güncellemelerini yüklerken cihazı kullanmanıza izin verecek. Google'ın A/B sanal disk bölümleme (virtual partitioning) desteği sayesinde sunulan işlevin yeni cihazların tümünde yer alması şart olacak. Sanal bölümleme ilk olarak Android 7 Nougat'ta kullanılmıştı ancak diskte ek yer harcadığından çoğu üretici, bu işlevi kullanmamayı tercih etmişti.
A/B bölümleri, telefondaki salt okunur bölümlere benzer bir yapıya sahipler ve sistem, üretici, ön yükleme ve ürün gibi sistem seviyesindeki bölümlere ev sahipliği yapıyorlar. Telefonun sistemi, bir defada yalnızca bir bölümü kullandığından diğer bölümler, pasif kalıyor. İşletim sistemi indirilip yüklendikten sonra telefon, fark edilmeden ikinci bölümden ön yükleme yapıyor.
Yeni sürümde bir sorun çıkması halinde, ilk bölümde duran eski işletim sisteminden ön yükleme yapılabiliyor. Seamless Update ile tüm yazılım güncelleme süresi, birkaç dakikadan birkaç saniyeye düşüyor.
Yeni işlev, sıkça güncelleme alan amiral gemisi telefonlarda faydalı olacak gibi görünüyor.
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