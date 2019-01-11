CES 2019'un En İyi Laptopları
CES 2019'da bizi etkileyen, taşınabilir PC'lerin daha yapacak çok işinin olduğunu gösteren yenilikçi laptopları sıraladık!
2019'un yeni laptopları, CES 2019'da parladılar ve taşınabilir PC'lerde hayatın tükenmediğini gösterdiler. Nvidia'nın en son mobil RTX mobil grafiklerini duyurmasının ardından laptop üreticileri, heyecanla bu grafik kartını kullanacaklarını söylediler. Bu sırada taşınabilirlik ve güç arasında dengeyi tutturan laptoplarla CES'te tanıştık. Oyunculara yönelik olmayan laptoplar da, etkileyici özelliklerle ortaya çıktılar.
Huawei MateBook 13
Huawei laptop pazarında yeni olsa da, laptoplarıyla bizi etkiliyor. Yeni MateBook 13, beklentilerimizi karşılıyor ve MacBook Air'e rakip olacak gibi görünüyor.
Samsung Notebook Flash
Samsung, CES 2019'daki bütçe dostu laptopuyla bizi etkilemeyi başardı. 349 dolarlık bu laptop, Intel Celeron N4000 işlemci, 4GB RAM ve 64GB eMMC flaş sürücüyle geliyor.
Lenovo Yoga S940
Yoga S940, çok ince ve hafif bir laptop. 4K'ya kadar çözünürlük sunan cihaz, Intel Core i7 işlemci, 16GB'a kadar RAM ve 1TB SSD depolamayla geliyor. Cihazın fiyatı 1.499 dolardan başlıyor.
Acer Swift 7
"Dünyanın en ince laptopu" olmayı amaçlayan Acer Swift 7, yalnızca 9,95mm kalınlığında. Buna karşın magnezyum-lityum ve magnezyum-alüminyum kasasıyla oldukça sağlam.
LG gram 17
LG gram, yalnızca 1,3kg ağırlığında bir laptop, yani çoğu laptoptan daha hafif. 17 inçlik bir laptopun bu kadar hafif olduğunu 2019 boyunca muhtemelen görmeyeceğiz. Intel Core i7 işlemciyle gelen cihazın 16:10 ekranı, 2560 x 1600 çözünürlük sunuyor.
Asus Mothership GZ700
Oyun laptopunu baştan keşfeden Asus Mothership GZ700, bileşenleri klavyenin altına değil ekranın arkasına yerleştiriyor. Klavye tamamen sökülebiliyor ve böylece cihaz, adeta güçlü bir Surface laptopa dönüşüyor.
Alienware Area-51m
Alienware Area-51m, CES 2019'da gördüğümüz bir başka yenilikçi oyun laptopuydu. Area-51m, diğer laptopların aksine işlemcisinin ve grafik kartının güncellenmesine izin veriyor.
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