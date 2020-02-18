Cherokee Kabilesi, "Kıyamet Kasası'na" Girdi!

Norveç'in Arktik Svalbard takımadalarının bir parçası olan Spitsbergen adasında "Kıyamet Günü Kasası" olarak da bilinen Svalbard Küresel Tohum Kasası (Svalbard Global Seed Vault) yer alıyor. Eski bir kömür madenine kurulmuş olan bu binada Dünya genelinden 400.000'in üzerinde tohum örneği yer alıyor. Bu binanın arkasında yatan fikir ise, sürekli donmuş toprağın tohumları -18°C sıcaklıkta ve neredeyse oksijen teması olmadan tutarak korumak şeklinde tanımlanabilir. Bu şekilde depolanan tohumlar, on yıllar ve hatta belki de yüz yıllar boyunca güvenli bir şekilde tutularak Dünya'nın tohum çeşitlerinin doğal afetlerden, savaşlardan ve diğer felaketlerden korunmasını sağlıyor.
Bu bina, bilgisayarınızı yedeklemek gibi düşünülebilir ancak tabii ki burada yedeklenen veri Dünya üzerindeki tohumlar oluyor. Kasanın arkasındaki firma olan Crop Trust'ın (Ekin Vakfı) tanımladığı üzere bu kasa "en son yedekleme."
Şimdi de Cherokee Kabilesi, kasada tohum türevleri saklayan ilk ABD kabilesi olarak tarihe geçmiş durumda. Cherokee Kabilesi Ulusal Kaynaklar Bürosu Sekreterliği, ulusal yadigarlar olarak tanımladıkları dokuz ekin örneğini kasaya gönderdi.
Bu adımın ardından, diğer kabile ve ulusların da "yadigar" olarak gördükleri tohum türlerini buraya göndermeleri söz konusu olabilir. Bu sayede, Kıyamet Kasası'ndaki tohum çeşitliliğinin artacağı da kesin.
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