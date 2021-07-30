Chivalry 2 İnceleme: Ortaçağda Elde Kılıç Düşmanın Üzerine Doğru Koşuyoruz

Ortaçağda elde kılıç düşmanın üzerine doğru koşmak ve göğüs göğse çarpışmak! İşte tam da böyle bir oyunu inceliyoruz: Chivalry 2...