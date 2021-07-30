Chivalry 2 İnceleme: Ortaçağda Elde Kılıç Düşmanın Üzerine Doğru Koşuyoruz

Bundan neredeyse 10 yıl önce çıkan ilke Chivalry ile yollarınız kesişmediyse oyuna aşina olmayabilirsiniz. Bu durumda ortaçağda geçen Battlefield 1 Online olarak hızlıca tanımlayabiliriz sanırım. Normalde rekabetçi online oyunlarla çok fazla aramız olmadığını her fırsatta yazıyoruz. Oyuncu avlamak için pusuya yatmış sniper'lar ve daha iyi nişan alabildiği için değil de sırf oyun kodunun silah mekaniklerini çok iyi kavradığı için oyuncuları alt eden insanlarla oynamak cazip gelmiyor. Ama iş yakın dövüş olunca işler değişiyor elbette. Ne yazık ki yakın dövüş mekaniklerine sahip çok fazla online rekabetçi oyun da yok. İşte bu yüzden tam da böyle bir oyun olan Chivalry 2 ile karşılaşınca bizim gibi düşünenler için oyunu incelemeden geçmek istemedik.
Silah mekaniklerine alışmak gerekiyor
Chivalry 2, hem TPS hem de FPS olarak oynanabilen bir oyun. Elbette yakın dövüş mekanikleri hakim olduğu için oynamayı düşünenlere TPS kamerasını tavsiye ederiz. Çünkü zamanlama bu oyundaki en önemli detay. Silahlarınızı öyle tek tuşa basarak kullanacağınızı düşünmeyin. Yapacağınız hamleye bağlı olarak gamepad'in sticklerini de sağa sola ya da yukarı aşağı çekerek kılıcınızı savurmanız gerekebiliyor.
Oyunda kullanılabilecek birçok farklı silah bulunuyor ve hepsinin de kendisine ait bir gücü ve daha da önemlisi zamanlaması bulunuyor. Bu yüzden mutlaka önceden oldukça uzun olan "tutorial" bölümünü de kesinlikle oynamanızı tavsiye ederiz. Zamanlama elbette sadece birebir dövüşlerde işinize yarıyor. Ama kalabalık bir grubun içerisine düştüğünüz anda ölüm kaçınılmaz oluyor. Bu yüzden tavsiyem cengaver gibi en önden savaş meydanına koşmamanız olacak. Ancak kalabalık içinde kalırsanız da kılıç savurma hareketi birden fazla oyuncuya zarar vermeniz açısından yardımcı olabilir. Saldırılarda sağdan sola, soldan sağa, yukarından aşağıya ve düz ileri şekilde hamleler yapabiliyoruz.
Her hamlenin farklı şekilde savunulması gerekiyor. Hafif, kombo şeklinde saldırılar ile tek ve ağır saldırılar da yapmak mümkün. Tabii kendi askerlerinize vurmamaya da dikkat etmeniz gerekiyor. Zaten kalabalık meydan savaşlarındaki en büyük problem, sağa sola kılıcı sallaya sallaya koşan takım arkadaşlarımız oluyor. Gerçi, dönemi yansıtması açısından bu baya tutarlı bir durum olabilir. Keza o dönemde de kimsenin kimseye dikkat ettiğini sanmıyoruz.
Daha fazla mod iyi olabilirdi
Oyunda; 64 kişilik ve 40 kişilik olarak ikiye bölünen "Mixed" modlar olduğu gibi bir de "Free for All" olmak üzere 3 farklı mod bulunuyor. "Team Objective" odaklı olanlarda rakip takımın kralını öldürmeye çalışıyoruz. Saldıran tarafın belirli bir süre içerisinde, belirli bir noktayı ele geçirmesi gerekiyor ve bu sayede kaleye adım adım yaklaşabiliyoruz. En sonunda kaleye girip krala ulaşma kısmı başlıyor. Fakat her adım daha da kanlı savaşlara sebep oluyor ve bir manada orta çağ çok canlı bir şekilde gözlerimizin önüne seriliyor.
Chivalry 2'de Armory menüsünden Archer, Vanguard, Footman ve Knight sınıflarından birini seçebiliyoruz. Oyundaki başarılarımız ile artış gösteren seviyemiz sayesinde bu menüden farklı zırh ve silahlar satın alabiliyoruz. Her parçanın istediği farklı bir seviye altın miktarı bulunuyor. Bu sayede savaş alanında en şanlı askeri birim olarak kendinizi gösterebiliyorsunuz. Tabii isteyen oyuncular oyun içi para satın alma ile de istediklerine erişebilirler.
Ancak bu tamamen kozmetik ve pay to win bir durum söz konusu değil. Müzik ve seslendirmelerse gerçekten de döneme uygun ve oyuncuyu motive edip, kısa sürede oyunun içine çekecek türden. Tabii bazı haritaları ve görevleri anlamak, oyuna yeni başlayan kişiler için zorlayıcı olabilir. Fazlasıyla karambol anı yaşandığı da bir gerçek. Bu tarz oyunların ayakta kalmasını sağlayan en büyük unsur olan modların daha fazla olması iyi olabilirdi.
Sonuç
Potansiyeli olan bir oyun ve zaten bu tarzda çok da fazla oyun yok. Biz savaşlar sırasında defalarca ölmemize rağmen tekrar tekrar meydanlara döndük ve oynarken büyük zevk aldık. Orta çağ teması ve yakın dövüş mekaniklerini sevenler mutlaka göz atsınlar.
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Platform XBOX One/XBOX Series SX/PC/PS4/PS5
Geliştirici Torn Banner
Dağıtım Tripwire Interactive/Deep Silver
Tür Çok oyunculu TPS/FPS
Bilgi İçin https://chivalry2.com/
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