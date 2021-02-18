Beklenen Oyun Mercek Altında: Hitman 3 İncelemesi

Aksiyon dolu oyunları herkes çok sever. Ama gizlilik temasına sahip olanların yeri elbette bir başka. Metal Gear Solid ile başlayan ve buna benzer başka oyun daha var mı arayışı içine girip Thief, Splinter Cell ve Dishonored ile devam eden oyun maceramız en sonunda Hitman ile son bulmuştu. Bizce gizlilik konusunda en iyi seri bu olsa da 2000'den bu yana her Hitman oyununun da iyi olduğunu söylemek çok doğru değil. İnişli ve çıkışlı bir dönemden sonra 2016 yılında karakteri çok bozmayan ılıman bir değişimle seri baştan başlamış ve sonra 2018'de Hitman 2'nin formülü biraz değişmişti. Üçlemenin son oyunu Hitman 3'ü ise herkes gibi bizde merakla bekliyorduk. Sonunda 2021'in ilk büyük oyunlarından biri olan ve yine üst düzey gizlilik formülüyle harmanlanmış yüksek kalitede görselliğin çarpıcı bir örneği olan serinin son oyununu Xbox'ın yeni nesil Series S konsolunda oynama fırsatı bulduk.
Üçlemenin diğer oyunlarından çok farklı değil
Hitman 3, radikal değişiklikler ve büyük yeniliklerin olduğu bir oyun değil. Daha çok son iki oyun mekanikleri üzerinde iyileştirmelere gidilerek zaten başarılı olan formül korunmuş. Yani Hitman hayranıysanız bu iyi bir şey demek ama daha önceki oyunları sevmediyseniz ve yeni oyunda bir değişiklik arıyorsanız umduğunuzu bulamayacaksınız anlamına da geliyor. Elbette oyun içinde bazı küçük yeni eklemeler de yok değil. Örneğin 47 numaranın kullandığı yeni kamera bunlardan biri. Bununla birlikte, IO Interactive'in Hitman serisiyle geçirdiği süre boyunca kendini çok fazla geliştirdiğini söylersek de yanlış olmaz. Çünkü yeni oyundaki yeni zorluklar ve suikast yöntemleri, üçleme içinde şimdiye kadar gördüğümüz en ilginç olanlar arasında yer alıyor.
Hedefe ulaşmak için artık çok daha fazla özgürüz
Hitman 3'ün güzelliğinin büyük bir kısmı sadeliğinde yatıyor. Oyun sizi her yere dağılmış silahlar ve fırsatlarla dolu açık uçlu bir görevin ortasına bırakıyor. Tek amaç, hedefleri ortadan kaldırmak ve ara sıra bazı verileri kurtarmak ya da bir şeyleri yok etmek. Önceki Hitman oyunlarını oynamış olanlar bunun tek bir yolunun olmadığını zaten biliyordur. Görev alanı içinde hedefinize yaklaşmak için bir yol ararken doğru zamanda doğru yerde bulunarak her zaman yepyeni fırsatlara da ulaşabiliyorduk. Bu oyunda ise IO Interactive, oyuncuların kendileri için çözümler bulması konusunda çok daha fazla özgür bırakıyor. Emin olun kendi özgün yönteminizi kullanarak görevi tamamlamış olmak çok daha fazla tatmin edici ve bu, oyunu tekrar tekrar oynamak için size daha fazla fırsat sunuyor.
Diğer Hitman'lere göre az biraz daha çizgisel
Elbette hedefe kitlenip, ona hızlıca ulaştıktan sonra susturuculu tabanca ile öldürüp görevi tamamlamak mümkün. Sonrasında yine hızlıca hiçbir şey olmamış gibi gösterişli bir kılık değiştirmeyle olay yerinden ayrılıp bölümü bitirebilirsiniz. Ancak bizce bunu yapmak IO Interactive'in yarattığı o muhteşem görev alanlarına büyük haksızlık olacaktır. Hitman 3'ün oyunculara, önceki iki oyundan çok daha fazla yardımcı olduğu kesin. Brief'leri çok fazla detaylıca incelemeden direkt göreve girip sonrasında rahatlıkla olayı çözebiliyorsunuz. Sadece etrafta ne olup ne bitiyor dikkatlice dinleyerek hedefinize ulaşmak için birçok farklı yöntemi hızlıca keşfetmeniz mümkün. Hitman 3, serinin son oyunu olduğu için sanki var olan görevler içinde hikayeyi hızlıca toparlayabilmek için daha çizgisel bir oynanış sunuyor ve oyuncuyu o kadar zorlamıyor. Diğer taraftan Hitman aslında çok fazla hikayesi için oynanan bir oyun olmadığı için bu çok da önemli değil. Hikaye bitse bile defalarca yepyeni bir oyunmuş gibi oynanması mümkün.
Hikayeye bakıp oyun kısa demek doğru olmaz
Hitman 3'ü hedefe odaklanarak oynayıp 6-7 saatte bitirmek mümkün. Ancak biraz önce de belirttiğimiz gibi Hitman 3'ün gerçek değeri her aşamayı tekrarlamakta yatıyor. Oyuncuların üstesinden gelmeleri gereken uzun bir başarım listesi var, bu da aynı hedefleri vurmalarına rağmen suikastları tamamen farklı hissettirebiliyor. Bir görevin zorluk derecesini artırmak, sizlere denemeniz için yeni silahların, öğelerin, başlangıç ??konumlarının ve diğer birkaç şeyin kilidini açıyor. Bunlar çok ufak farklar yaratabileceği gibi bir görevin baştan aşağı değişmesini de sağlayabiliyor.
Dartmoor bölümü kendi başına oyun olacak kadar farklı
Görsel olarak Hitman 3, yeni nesil konsollarda bulunan en güzel görünen oyunlardan biri. Her bölüm çok farklı bir özelliği ile öne çıkıyor. En etkileyici olanının, yağmurlu şehir sokakları ve neon ışıklarıyla siberpunk tarzı bir Çin şehri olan Chongqing olduğunu söyleyebiliriz. Neon ışıklar, kasvetli ortama canlı renkler katıyor ve son on yılın en hoş stilli seviyelerinden birini oluşturmak için su birikintilerinden zarif bir şekilde yansıyor. Oyun, konsollarda ışın izleme teknolojisini daha sonra bir güncelleme ile alacak olmasına rağmen bu halinde bile yansımaların iyi göründüğünü söyleyebiliriz. Ancak etkileyici seviye tasarımı her şey demek değil elbette. Chongqing en güzel görünen bölüm olabilir belki ama Dartmoor en ilginç olanı. Oyunculara, Bıçaklar Çekildi (Knives Out) filmindekine benzer bir cinayet gizemini çözme görevi veriliyor. Spoiler olmaması için hikayeden detay vermek istemiyorum ama Hitman oyununa bir renk katan farklı bir görev olmuş. Hatta doğru bir şekilde genişletildiğinde, bağımsız bir oyun haline bile gelebilir.
Hitman 3'ün en ilginç yanlarından biri de oyunculara kendi görevlerini oluşturma şansı sunması. Bunlar Hitman 3 topluluğu ile paylaşılabiliyor, ancak bunu test etme şansımız olmadı. Olasılıkları düşününce oyunun ömrünün uzadıkça uzayacağını söylemek yanlış olmaz.
NPC'lerin ne yapacağı belli olmuyor
Hitman 3, elbette hatasız bir oyun değil, ancak hiçbiri deneyimi mahvedecek kadar ciddi değil. NPC'ler, bazen biraz kararsız hareket edebiliyor ve gitmeleri gereken yere her zamankinden farklı bir rotadan ilerleyerek planları alt üst edebiliyorlar. Ek olarak, eğer hedeflerle önceden belirlenmiş bir etkileşimi olan karakterlerden birinin yerine geçerseniz bile hedefler animasyon rutinini bozmadığı için onları durdurmanız mümkün olmuyor ve suikast yapmak için alternatif yöntemler izlemek zorunda kalabiliyorsunuz. Oyunla ilgili diğer büyük sorun ise anlatım. Hitman 3, daha önce de belirttiğimiz gibi hikaye için oynanacak bir oyun değil ve eğer oyuna bu bölümden başladıysanız; gizli organizasyonlar, isimler ve mekanlar arasındaki ani sıçramaların arasında kaybolmanız mümkün. Önceki oyunları atlayan ya da unutan oyuncular için özetler mevcut ancak zaten oyunun bölümleri zar zor anlamlı bir şekilde birbirine dokunduğu için hikayeyi kaçırmanız mümkün. Çoğu kişi için, bu büyük olasılıkla önemli olmayacak, çünkü buradaki ana olay hikaye değil. Yine de yüksek profilli hedefler hakkında iyi örülmüş bir hikaye ümit edenler, Hitman 3'ün sunduğu şeyden hayal kırıklığına uğrayabilirler. Bunu da söylememiz gerek.
Sonuç
Her şeye rağmen, Hitman 3 şimdiye kadar yapılmış en iyi gizlilik oyunlardan biri. Yeniden başlatılan üçlemede son iki oyunu sevenler, bu oyunda çok daha fazlasını bulacaklar. Orası kesin. Seriye yeni gelenler ustalıkla hazırlanmış bölümlerde defalarca sıkılmadan oynayabilirler. Hikayeye önem verenler ise kopuk anlatım nedeniyle mutsuz olabilirler. Hikayenin eksikliklerini görmezden gelebilecek olan varsa, olağanüstü tekrar değeri ve yüksek kalitedeki görselliği ile bu mükemmel gizlilik oyunu sizi uzun süre ekran başına kilitleyebilir.
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Yapım IO Interactive
Dağıtım IO Interactive
Tür TPS, Macera
Platform Xbox One, Xbox Series X"S, PC, Switch, PS4, PS5
Web https://hitman.com/
(İnceleme kodu Microsoft Türkiye tarafından sağlanmıştır)
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