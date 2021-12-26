Chrome 100 Geliyor; Beraberinde Bu Tehlikeyi de Getiriyor!

2008'de piyasaya sürülen Chrome gelecek yılın başlarında 100. sürümüne ulaşacak, ancak ne yazık ki bu dönüm noktası bazı web sitelerinin artık Google'ın tarayıcısında çalışmamasına neden olacak. Chrome 100 için planlanan büyük değişiklikler veya devrim niteliğindeki yeni özellikler olmamasına rağmen, arama devi bu büyük sürümün büyük olasılıkla eski web siteleri için sorunlara yol açacağının biliyor.
Chrome 100 gelecek yılın Mart ayında piyasaya sürülecek olsa da, Google şimdiden kullanıcıları ve site sahiplerini olası sorunlar hakkında uyarmaya başladı. Uyarı şu şekilde:
"2022'nin ilk yarısında Chrome üç basamaklı ana sürüm numarasına ulaşacak: 100! Yıllar önce ilk kez 10 sürümüne ulaştığında, ana sürüm numarası bir basamaktan ikiye çıktığı için Kullanıcı Aracısı ayrıştırma kitaplıklarında birçok sorun keşfedildi. Artık Chrome 100'e yaklaşıyoruz. Üç haneli sürüm numarasıyla ilgili olası sorunları erkenden tespit etmek istiyoruz."
Chrome'un ana sürüm numarası iki basamaktan üçe çıktığında, Duda web tasarım kitiyle geliştirilen web siteleri artık düzgün görüntülenemeyecek. Neyse ki, Google'ın web'i bozmamak için bir planı var ve şirket onları uyarmak için geliştiricilerle iletişime geçmeye başladı bile.
Bir web sitesinin hangi tarayıcıyı ve hangi sürümünü kullandığınızı bilmesi için site, esasen tarayıcınızın yaptığı her web bağlantısına eklediği bir metin satırı olan Kullanıcı Aracısı dizesini kontrol ediyor.
Bu dize örneğin şu şekilde: "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36"
Buradan, kullanıcının Chrome'un 96 sürümünü kullandığını anlıyoruz. Burada problem, genelde ilk iki hanenin okunup sitenin sayfalarının ona göre gösterilmesi. Sürüm numarası 100 olunca, sistemler bu rakamı 100 değil 10 olarak görecekler ve bu, görüntülemede problemler çıkmasına neden olabilir.
100 sürümüne geçiş, birçok eski siteyi bozma potansiyeline sahip olsa da, Google ve Mozilla, önümüzdeki yıl hem Chrome hem de Firefox'un 100 sürümünün kullanıma sunulmasından önce bu sorunu çözmek için çok çalışıyor.
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