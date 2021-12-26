Chrome 100 Geliyor; Beraberinde Bu Tehlikeyi de Getiriyor!

Chrome'un 100. sürümü geliyor... Ama bu sürüm beraberinde büyük bir tehlikeyi de getirecek. Chrome 100 web sitelerini bozabilir ve Google, bu sorunun yaşanmaması için çalışmalar yürütüyor.