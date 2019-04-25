Chrome 74'e Koyu Mod Geldi Ancak...

Beklenen işlev, Chrome'un yeni sürümüyle beraber geldi ancak onu etkinleştirmeniz gerekebilir!

Chrome 74'e Koyu Mod Geldi Ancak...

Koyu modun çeşitli uygulamalar arasında yaygın hale gelmesiyle Google, aynı işlevi web tarayıcısı Chrome'a getirmek için çalışmalara geçen sene başlamıştı. İşlev geçtiğimiz günlerde macOS'un "kararlı" kanalına ulaştı ancak Windows kullanıcıları işlevi sadece test edebiliyordu.

Ekran görüntüsü: Neowin.net

Bugün Chrome 74'ün dağıtılmaya başlanmasıyla Chrome, koyu modu desteklemeye başladı. Ancak Chrome forumlarındaki bir kullanıcının, işlevin otomatik olarak devreye girmediğini söylemesi üzerine bir forum yöneticisi, işlevin bazı kullanıcılara sunuluğunu, herkese sunulmasının yakın gelecekte gerçekleşeceğini söyledi.

Koyu modun herkese sunulmasını beklemek istemiyorsanız, tarayıcınızın kısayolunda bir değişiklik yaparak onu koyu modda çalışmaya zorlayabilirsiniz. Bunun için Chrome'un masaüstü kısayoluna sağ tıklayın ve Özellikler'e tıklayın. Açılan Özellikler penceresinde Hedef kutusunun sonuna (tırnak işaretinden de sonra) aşağıdaki parametreleri ekleyin:

--force-dark-mode

Bunu yaptıktan sonra tarayıcıyı bu kısayolu kullanarak açtığınızda, Chrome'un koyu modda açıldığını göreceksiniz. Chrome'u görev çubuğuna sabitlediğiniz düğme ile çalıştırıyorsanız, bu düğmeyi kaldırıp, masaüstündeki simgeye sağ tıklayarak tekrar görev çubuğuna sabitlemeniz gerekiyor.

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