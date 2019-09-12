Chrome 77'ye Sekme Gönderme İşlevi Geldi
Chrome'un yeni Android sürümü, Firefox'tan aylar sonra, beklenen bu işlevi nihayet kazandı!
Android için yayınlanan Google Chrome 77, sonunda farklı cihazlara sekme gönderme işlevine kavuştu.
İşlevi denemek için Chrome'un menü düğmesine tıklamanız, "Paylaş"a dokunmanız ve "Bu sayfayı gönder" seçeneğine dokunmanız gerekiyor. Böylece geçerli sayfayı Google hesabınıza oturum açtığınız herhangi bir cihaza gönderebiliyorsunuz. Alıcı cihaz, gönderen cihazın adını, sayfanın adını ve adresini içeren bir uyarı gösteriyor.
Chrome kullanıcıları yenilikten memnun kalacak olsalar da Firefox, benzer bir işlevi bu sene şubat ayında sunmaya başlamıştı.
Chrome 77'de başka yenilikler de bulunuyor. Basitleştirilen İndirilenler sayfası, artık sol taraftaki dosya türü seçme menüsünü içermiyor. Dosya türünü artık ekranın üstündeki düğmeleri kullanarak seçiyorsunuz. Bu küçük değişiklik, sizi ek adımlardan kurtarıyor.
Diğer değişiklikler arasında arka planda yapılan performans geliştirmeleri ve geliştiricilere yönelik değişiklikler var. Değişiklik günlüğüne buradan ulaşılabiliyor.
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