Chrome 82 ile Bir Dönem Sona Eriyor
Chrome, internetin önemli parçalarından birine olan desteğini Chrome 82 itibariyle kesmeyi planlıyor!
Google geliştiricileri, sürpriz sayılabilecek bir kararla web tarayıcısı Chrome'daki FTP desteğinin sonlanacağına dair bir belge yayınladılar. Chrome 82'den itibaren FTP bağlantısı özelliği tarayıcıda bulunmayacak (şu anki sürüm Chrome 76).
Google, FTP desteğini sonlandırmasının bir şeyi değiştirmeyeceğini, çünkü her platformda "daha yetenekli" FTP istemcilerinin bulunduğunu düşünüyor. Google'ın FTP desteğini kesmesiyle Opera ve Vivaldi gibi tarayıcılar da FTP adreslerine bağlanmakta sorun yaşayabilir. Firefox, Edge, Safari ve Internet Explorer'ın tamamı, şu an FTP adreslerine bağlanabiliyorlar ancak gelecekte Google'ı takip edip, FTP desteğini kesip kesmeyecekleri bilinmiyor.
FTP desteğinin çekilmesinin ardından herhangi bir ftp:// bağlantısına tıkladığınızda, sisteminizde bu URL'leri yönetebilen bir program yüklüyse, bu program açılacak.
Chrome daha önce FTP üzerinden alt-kaynakları çekmeyi ve işlemeyi durdurmuştu. Bu yüzden yapılacak değişikliğin yeni uyumluluk sorunları riskinin düşük olduğu düşünülüyor.
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