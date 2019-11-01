Chrome, "Ağır" Reklamları Engelleyecek

Chrome, PC'nizin kaynaklarını ve internetinizi savurganca harcayan ve yavaşlatan içeriklere karşı verdiği savaşını, şimdi de reklamlara kaydırdı!

Chrome, "Ağır" Reklamları Engelleyecek

Google, çok fazla kaynak kullanan reklamları durdurmaya yönelik bir reklam engelleyicisini Chrome'a eklemeye hazırlanıyor.

Chrome'un RAM tüketimi konusunda tasarruflu davranmadığı bilinen bir gerçek, ancak bundan her zaman tarayıcı sorumlu olmayabiliyor. Bazen reklamlar da işlemci, RAM gibi kaynakların savurganca kullanılmasına yol açabiliyor. 9to5Google'a göre Chrome geliştiricileri, bu sorunu çözmek için "ağır reklamları" yüklemeyi durduracak bir araç üzerinde çalışıyorlar.

İlk olarak bir Chromium geliştiricisinin mesajında görünen işlev, daha sonra Google tarafından da kısaca açıklandı ve "ağır reklamın" ne anlama geldiği açıklığa kavuşturuldu. Google'ın kılavuzuna göre reklamlar, ana işlemci iş parçacığını toplam 60 saniyeden fazla kullandığında, ana iş parçacığını 30 saniyelik bir süre içinde 15 saniyeden fazla kullandığında veya kaynaklarını yüklemek için 4MB'tan fazla veri aktarımı yaptığında ağır reklam olarak değerlendirilecek. Engellenen reklamların yerini, reklamın neden engellediğini açıklayan bir hata mesajı alacak.

İşlev henüz deneysel aşamada olduğundan birkaç aydan önce Chrome'un final sürümüne gelmesi beklenmiyor. Chrome Canary'de işlevi etkinleştirmeye yönelik iki ayar bulunuyor.

Google, gelirlerinin büyük bölümünü reklamlardan elde etse de, reklamların Chrome kullanıcılarının deneyimini yerle bir etmesini istemiyor. Bunu anlamak mümkün, çünkü reklamların kontrolden çıkması, reklam engelleyicilerin kullanımını çok yaygınlaştırabilir. Firma, zorlansa da bu konuda bir denge kurmaya çalışıyor.

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