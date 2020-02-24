Chrome'a Android'de Paylaş Düğmesi Geliyor

Chrome'un Android'de araç çubuğuna eklenen "Paylaş" düğmesi, test edilmeye başlandı!

Chrome'a Android'de Paylaş Düğmesi Geliyor

Bu ayın başlarında yayınlanan Chrome 80, gizliliğe yönelik birkaç işlevle gelmişti. Şimdi ise Google'ın Android'de araç çubuğunda görünen bir paylaşım düğmesini test ettiği ortaya çıktı.

Varsayılan olarak kapalı durumda olan paylaş düğmesi, chrome://flags#share-button-in-top-toolbar adresine giderek ve "Share Button in Top Toolbar" işlevini etkinleştirerek görünür hale getirilebiliyor. İşlevi etkinleştirebilmek için Chrome Canary'yi kullanmanız gerekiyor.

İşlevi etkin hale getirdiğinizde, adres çubuğunun sağında bir paylaşım düğmesi görüntüleniyor. Düğmeye basıldığında Android'in paylaşım ekranı açılıyor. Normal şartlarda bir web sitesinin adresini paylaşmak için önce araç çubuğundaki menü düğmesine basmanız, ardından paylaş düğmesine basmanız gerekiyor.

İşlev şu an sadece Chrome'un Android sürümünde mevcut, ancak masaüstünde benzer bir işleve yer verilmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Microsoft'un Chromium tabanlı Edge web tarayıcısı, firmanın bu hafta yayınladığı yol haritasına göre araç çubuğunda bir paylaşım düğmesi gösterecek.

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Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

zaten vardı, yeni özellik değil ki

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