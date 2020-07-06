Chrome'un Android Sürümü, Sonunda 64-bit'e Geçiyor

Google Chrome'un Android sürümünün, 32-bit mimariden 64-bit'e geçmeye başladığı fark edildi.

Chrome'un Android Sürümü, Sonunda 64-bit'e Geçiyor

Chrome'un Android sürümü, sonunda 32-bit mimariden 64-bit'e geçiyor. Popüler web tarayıcısı, böylece Android'in 64-bit uygulamaları desteklemeye başlamasının 6 sene sonrasında 64-bit'e geçmiş olacak.

Değişikliğe dair işaretler, yayınlanmayı bekleyen Chrome 85'in yayın notlarında yer aldı. 64-bit'e geçiş günlük kullanım açısından büyük bir fark oluşturmayacak ancak bir miktar daha fazla güvenlik ve performans sunacak. 64-bit Chrome, bütün Android kullanıcılarına sunulmayacak; yalnızca Android 10 ve sonrasını kullananlara gelecek.

Android Police'e göre bazı kullanıcılar, değişikliği Chrome 84'ün beta sürümünde görüyorlar. Ancak bunun her kullanıcı için geçerli olmadığı anlaşılıyor. Tarayıcıyı 64-bit'e geçmeye zorlamanın bir yolu da yok gibi görünüyor.

64-bit desteği ilk olarak Android 5.0 Lollipop ile gelmişti. Google, Ağustos 2021 itibariyle tüm uygulamaların 64-bit'i desteklemesini istiyor.

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