Bu "Kötü Rekor", Dünyanın Geleceğini Tehdit Ediyor

Dünya olarak, kullandığımız elektronik cihazları geri dönüştürmek yerine çöpe dönüştürmeye devam ediyoruz. Üstelik bu kez, "kötü bir rekor" kırmayı da başardık!