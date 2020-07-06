Bu "Kötü Rekor", Dünyanın Geleceğini Tehdit Ediyor

Geçtiğimiz yıl oluşan elektronik atıklar (e-çöp) yeni bir rekora imza attı: 53.6 metrik ton atık elektronik, geri dönüştürülmek yerine çöpe dönüştü. Küresel E-atık İstatistikleri Ortaklığı (GESP) bünyesindeki Küresel E-Atık Takibi 2020'ye göre oluşan e-çöp miktarı son beş yıla göre %21 arttı. Ayrıca yeni rapor, küresel e-çöp miktarının 2030 yılında 74 metrik tona ulaşacağını da önermekte.
2019 yılında en fazla e-çöp üreten bölgelere bakıldığında ise Asya'nın 24.9Mt ile liderlikte olduğu ve ardından 13.1Mt ile Amerika ve 12Mt ile Avrupa'nın geldiği görülüyor. Afrika ve Okyanusya ise sırasıyla 2.9Mt ve 0.7Mt e-çöp üretmiş durumda.
Geçtiğimiz yıl e-çöplerin sadece %17.4'ü resmi olarak toplanmış ve geri dönüştürülmüş olarak kaydedildi. Bunun anlamı da demir, bakır, altın ve diğer geri kazanılabilir değerli madenlerin çöpe giden toplam değerinin 57 milyar dolar olduğu.
Ayrıca GESP, ulusal bir e-çöp sözleşmesi, kanunu veya yönetmeliğini kabul eden ülkelerin sayısının 2014 yılında 61'e, 2019 yılında 78'e ulaştığını belirtiyor. Ancak pek çok bölgede yeni yönetmeliklerin kabulünün düşük olmasının yanı sıra uygulanması da sorunlu ve toplama ve uygun e-çöp yönetimi oldukça kötü.
E-çöpler, tam bir israf olmalarının yanı sıra sağlık ve çevresel anlamda da tehdit oluşturuyor. Cıva gibi tehlikeli ve zehirli bileşenler içerebilen bu "çöpler" uygun bir şekilde ortadan kaldırılmadıklarında hem çevre hem de insan sağlığı için oldukça tehlikeli olabiliyor.
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