Chrome'un Android Sürümüne Yeni Download Seçenekleri Ekleniyor

Chrome'un Android sürümü, yakında dosya indirenleri yakından ilgilendiren önemli yeniliklere kavuşacak.

Chrome'un Android Sürümüne Yeni Seçenekler

Google, web tarayıcısı Chrome'un Android sürümüne dosya indirme işlevlerine yenilerini eklemeyi planlıyor. Tarayıcının sunduğu indirme işlevleri, şu an yalnızca temel işlevlerden oluşuyor.

Deneysel bir işlev olarak sunulan "Sonra İndir", indirme işlemini farklı bir tarihe zamanlamanıza olanak tanıyor. İndirmenin gerçekleşeceği gün ve saati seçmenize olanak tanıyan işlev bununla yetinmiyor, dosyanın örneğin bir Wi-Fi ağına bağlandığınızda indirilmesini de sağlayabiliyor. Dosyaları elbette hemen indirebiliyorsunuz, ancak veri kotanız sınırlıysa, Wi-Fi'ye bağlanana kadar indirmeyi ertelemek çoğu zaman işe yarayabilir. İndirmeyi zamanlamak, daha sonra indirmeyi unutma olasılığınız bulunduğundan, faydalı olabilir.

İndirmeyi internet bağlantınızın kullanılmadığı geç bir saate zamanlamak da pratik bir işlev olabilir. Chrome'daki yeni "Sonrası için zamanlananlar" (Scheduled for Later) sekmesi, bu şekilde ertelediğiniz indirmeleri takip etmeyi kolaylaştırıyor.

Yeni işlevi denemek istiyorsanız, Chrome'un Canary yapısında chrome://flags sayfasını ziyaret ederek Enable download later işlevini etkinleştirebilirsiniz. Bundan sonra dosya indirdiğinizde, yeni seçenekler karşınıza gelecek.

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