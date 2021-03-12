Chrome'un Android Uygulaması, Artık Sayfaları Ön İzlemenize de İzin Veriyor

2019'un başlarında Google, masaüstünde Chrome için imlecinizi üzerine getirerek bir sekmeyi ön izlemenize olanak tanıyan şık bir özellik üzerinde çalışıyordu. Bu özellik daha sonra Chrome'un masaüstü sürümüne yapılan bir güncelleme ile yayınlanmıştı. Aynı özellik şimdi Chrome'un Android sürümüne de geldi.
Mobil sayfa ön izlemesi, bir bağlantıya uzun basarak açmadan bir sayfanın neye benzediğine bakmanıza olanak tanıyor. Bu özellik, "Gizli sekmede aç" seçeneğinin hemen altındaki bağlam menüsünde görünüyor.
Bu seçeneğe dokunduğunuzda, söz konusu sayfanın bir ön izlemesi açılıyor. Ön izleme görünümü, sayfayı bütünüyle görmenize ve hatta daha fazla içerik görmek için aşağı kaydırmanıza ve diğer bağlantılara tıklamanıza olanak tanıyor.
Ön izleme, genel olarak bir web sayfası açmakla aynı deneyim olsa da, telefonun tüm ekranını kaplamadan çalışıyor. Kullanıcı isterse üst çubuktaki bir düğmeye dokunarak pencereyi büyütebiliyor. Bu en son değişiklik, Chrome 89 for Android'in sunucu tarafı güncellemesi ile telefonlara otomatik olarak geliyor. Yani sizin bir şey yapmanıza gerek yok...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın