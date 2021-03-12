Chrome'un Android Uygulaması, Artık Sayfaları Ön İzlemenize de İzin Veriyor

Chrome'un Android sürümü, uzun süredir beklenen özelliğe sonunda kavuştu: Chrome, artık sayfaları açmadan ön izlemenize izin veriyor!

Android'de Chrome'a yeni ön izleme özelliği

2019'un başlarında Google, masaüstünde Chrome için imlecinizi üzerine getirerek bir sekmeyi ön izlemenize olanak tanıyan şık bir özellik üzerinde çalışıyordu. Bu özellik daha sonra Chrome'un masaüstü sürümüne yapılan bir güncelleme ile yayınlanmıştı. Aynı özellik şimdi Chrome'un Android sürümüne de geldi.

Mobil sayfa ön izlemesi, bir bağlantıya uzun basarak açmadan bir sayfanın neye benzediğine bakmanıza olanak tanıyor. Bu özellik, "Gizli sekmede aç" seçeneğinin hemen altındaki bağlam menüsünde görünüyor.

Bu seçeneğe dokunduğunuzda, söz konusu sayfanın bir ön izlemesi açılıyor. Ön izleme görünümü, sayfayı bütünüyle görmenize ve hatta daha fazla içerik görmek için aşağı kaydırmanıza ve diğer bağlantılara tıklamanıza olanak tanıyor.

Ön izleme, genel olarak bir web sayfası açmakla aynı deneyim olsa da, telefonun tüm ekranını kaplamadan çalışıyor. Kullanıcı isterse üst çubuktaki bir düğmeye dokunarak pencereyi büyütebiliyor. Bu en son değişiklik, Chrome 89 for Android'in sunucu tarafı güncellemesi ile telefonlara otomatik olarak geliyor. Yani sizin bir şey yapmanıza gerek yok...

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
12 Mart 2021 BİM aktüel kataloğunda Dijitsu TV, HP wifi yazıcı, Hometech tablet sürprizi
11 Mart 2021 A101 aktüel kataloğunda TV, cep telefonu, kulaklık, gaming klavye fırsatı
e-Devlet askerlik sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet askerlik öğrenme ekranı!
Thumbnail nedir? Thumbnail ne işe yarar?

Günün En çok Okunanları
1902'den Gelen "Uçan Tren" Videosu Görenleri Şaşırtıyor
Samsung, DRAM'siz İlk SSD Sürücüsü 980 NVMe'yi Tanıttı! İşte Fiyatı!
Apple, App Store'dan Attığı Uygulamayı Yine Affetmedi
COVID-19'un Gölgesinde İlk Yılımızı Bitirdik. İşte Bu 1 Yılda Yaşananlar...
Netflix Şifresini Paylaşanlara Kötü Haber: Netflix Düğmeye Bastı!

 

 