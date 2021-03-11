Eski Microsoft Edge İçin Kaçınılmaz Son Nihayet Geldi

Aralık 2018'de Microsoft, Edge tarayıcısını Chromium ile çalışan (ve internet kullanıcıları tarafından Chredge adı verilen) yeni bir Edge sürümü ile değiştireceğini duyurmuştu. Yaklaşık bir yılın ardından da Edge Chromium, Ocak 2020'de genel olarak kullanılabilir hale geldi.
Şimdi ise EdgeHTML ile çalışan orijinal Edge'in, ya da anılan ismi ile Edge Legacy'nin desteği sona eriyor. Tarayıcı, bundan sonra güvenlik güncellemeleri almayacak. Hatta önümüzdeki aydan itibaren eski Edge, Windows 10 sürüm 1803 ve üstündeki kullanıcılar için Salı yamaları ile kaldırılacak. Microsoft, 1507 veya 1607 gibi Uzun Süreli Hizmet Kolunda olanlar için planlarını belirtmiş değil ancak tarayıcının manuel olarak yüklenmesinin gerekeceği tahmin edilebilir. Ayrıca bu değişiklik, bu ayın ilerleyen döneminde yayımlanacak önizleme güncellemesinde de gerçekleşecek.
Halen desteklenmekte olan WebView bu değişiklikten etkilenmeyecek. Web üzerindeki uygulamaların pek çoğunda kullanılan WebView'in destek almaya devam etmesi ile bu uygulamaların çalışması engellenmeyecek. Ancak hazır olduğunuzda uygulamanızı Chromium tabanlı WebView2'ye taşımanız tavsiye ediliyor.
Edge Chromium geçtiğimiz Ocak ayında genel olarak kullanıma sunulmuş olsa da, yayım süreci halen oldukça yavaş bir şekilde ilerliyor. Geçtiğimiz yıl Haziran ayına kadar bu güncelleme kimseye ulaşmamıştı. Ocak ayından o zamana kadar genel kullanım, Beta, Dev veya Canary kanallarına katılmak yerine tarayıcının stabil bir sürümünü yükleyebilmeniz anlamına geliyordu. Ekim ayında sunulan Windows 10 sürüm 20H2 ile beraber Microsoft, Windows 10 üzerinde yeni tarayıcıyı sunmaya başladı. Önümüzdeki ay da işletim sisteminin eski sürümlerinde olan işletmeler sorunu çözülecek.
Microsoft temel olarak, Edge Chromium ile hemen her yere ulaşma sözü vermişti ve bu da macOS ve Windows'un eski sürümlerine de sunulacağı anlamına geliyor. Linux sürümü ise daha sonra sunulacak.
Eğer halen Edge Legacy kullanıyorsanız önümüzdeki aya kadar güvende olduğunuz varsayılabilir. Ancak tarayıcının önümüzdeki ay değiştirilmesine yönelik hazırlanmanızda fayda var.
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