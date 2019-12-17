Chrome, Android'de Yanlışlıkla Veri Sildi!

Telefonlardan yanlışlıkla veri sildiği fark edilen Chrome 79 güncellemesi, Google tarafından durduruldu.
Sorunun farklı uygulamalarda web sayfalarını görüntüleyen WebView bileşeniyle ilgili olduğu söyleniyor. Facebook, Twitter ve birçok uygulama, kendi üzerinde web sayfalarını göstermek için Chrome'un WebView bileşeninden faydalanıyor. Chrome 79'da yapılan değişikliklerden birinin bazı verileri taşınmasını gerektirdiği, sorunun bu sırada oluştuğu ve verinin yanlışlıkla silindiği anlaşılıyor.
Bu nedenle Chrome 79'u yükleyenler, bazı uygulamalarda veri kaybı yaşayabiliyorlar. Bu durum her uygulamayı etkilemese de, Twitter Lite gibi tamamen WebView içinde çalışan uygulamalarda ciddi sorunlara yol açabiliyor. Sorundan hangi uygulamaların etkilendiği tam olarak bilinmese de, çevrimiçi olarak saklanan veriler güvende görünüyor.
Sorunlu güncellemenin kullanıcıların yüzde 50'sine ulaştıktan sonra durdurulduğu belirtiliyor. Chromium blog'una göre geliştiriciler, şu an iki seçenekten birinde karar verme aşamasındalar: Veri taşımaya devam edip dosyaları yeni konuma taşımak veya değişikliği geri alıp, dosyaları eski yerine yerleştirmek.
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