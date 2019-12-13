Chrome, Artık Hack'lendiğinizi Söyleyebilecek

Chrome, kullanıcı adı ve parolanız bir sızıntıda ele geçirildiyse, artık bunu size söyleyebilecek!

Chrome, Artık Hack'lendiğinizi Söyleyebilecek

Şu anki en popüler web tarayıcısı Google Chrome, oturum açma bilgilerinizin hack'leme olaylarında ele geçip geçmediğini size bildiren bir işleve kavuştu.

Masaüstü cihazlar için yayınlanmaya başlanan Chrome 79'un bir parçası olan yeni araç, web sitelerine oturum açarken bilgilerinizi bir veritabanında kontrol ediyor. Bilgileriniz, sızan bilgileri içeren bu veritabanında bulunursa, karşınıza bir uyarı çıkıyor. Chrome, çalınmış oturum bilgilerini şimdiye kadar Password Checkup adlı eklenti ile kontrol ediyordu. Şimdi ise bu yetenek, ilk kez web tarayıcısının içerisine eklendi.

Firefox, benzer bir işlev olan Firefox Monitor'ü bir süredir sunuyor. Bu işlev, girdiğiniz eposta adresinin sızıntılarda geçip geçmediğini kontrol ediyor.

Yeni işleve ek olarak Google, tarayıcısının olta saldırısı algılama yeteneklerinde de geliştirmeler yaptı. Google, daha önce 30 dakikada bir güncellenen bir veritabanını kullanıyordu. Ancak saldırganlar alan adlarını çok hızlı değiştirebildiğinden firma, gerçek zamanlı bir modele geçme kararı aldı. Firma, bu kararın yüzde 30 daha fazla olta saldırısını durduracağına inanıyor.

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