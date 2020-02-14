Chrome Artık Parolalarınızın Güvenliğini de Kontrol Edebiliyor

Chrome, artık parolalarınızın ne kadar güvenli olduğunu kontrol edebilecek. Şimdiden denemenin yolu, içeride...

Google'ın çevrimiçi parola yöneticisi, parolalarınızın hack olaylarında internete sızıp sızmadığını kontrol eden bir işleve sahip. Password Checkup adlı bu işlev, şimdi Chrome'a geliyor.

Daha önce web tarayıcısı eklentisi olarak kullanılabilen Password Checkup aracı, şimdi doğrudan Chrome üzerinden kullanılabilecek. Google, bu hamleyle aracın daha çok kullanıcı tarafından kullanılmasını amaçlıyor. Password Checker, parolalarınızın sızıp sızmadığını öğrenmek için bir "çapraz kontrol" gerçekleştiriyor.

Parolalarınızın daha önce sızmış olması, bu parolaları tekrar kullanmanız halinde söz konusu hesabınızın kolayca ele geçebilmesi anlamına geliyor. Password Checker aracı, henüz tüm Chrome kullanıcılarına açılmasa da şimdiden denemek mümkün.

Chrome 82'nin Canary sürümünde bulunan aracı etkinleştirmek için chrome://flags adresine gidin ve "Bulk password check" seçeneğini etkinleştirin. Chrome'u yeniden başlattıktan sonra chrome://settings/passwords adresine gidin veya Ayarlar > Parolalar'a tıklayın ve "Check passwords" başlıklı yeni bölüme tıklayın.

Chrome Canary'yi kullanmak istemiyorsanız, işlevin final sürüme ulaşması için biraz daha beklemeniz gerekecek.

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