Chrome, Beklenen Özelliğe Kavuşuyor: "Canlı Altyazı" Ne İşe Yarayacak?

YouTube'da bulunan otomatik altyazı işlevinin bir benzeri, çok yakın bir zamanda Chrome'da da gelecek. Hatta neredeyse geldi bile...

Canlı Altyazılar Chrome'a Geldi

Google Pixel 4'te ortaya çıkan, daha sonra Pixel 3 ve Pixel 2'ye gelen "canlı altyazı" (Live Captions) işlevi, artık Google Chrome'da da var.

Şu an Chrome Canary'de deneysel bir işlev olarak sunulan canlı altyazılar, örneğin web tarayıcısında video konferans uygulamalarını kullananların çok işine yarayabilir. Bununla birlikte yapılan ilk testler, işlevin henüz tam anlamıyla hazır olmadığını gösteriyor.

Yeni işlev, Chrome'un kararlı olmayan, deneysel sürümü Chrome Canary'de chrome://flags altından etkin hale getirilebiliyor. Bunun için sayfada "live captions" sözcüklerini aratıp, açılır menüden "Enabled" seçeneğine tıklamanız ve ardından sağ alttaki mavi düğmeye tıklayarak tarayıcıyı yeniden başlatmanız gerekiyor.

Bunun ardından chrome://settings/accessibility adresine gidin ve Live Caption ayarını bulup etkinleştirin. Şanslıysanız, konuşma içeren videoları açtığınızda altyazıların otomatik olarak oluşturulduğunu göreceksiniz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Tom Cruise, Elon Musk ve NASA'nın yardımı ile uzayda film çekecek
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? La Casa De Papel 5. sezon için yeni haber var mı?
7 Mayıs 2020 A101 aktüel kataloğunda Samsung Galaxy A10 cep telefonu dikkat çekiyor
8 Mayıs 2020 BİM aktüel kataloğunda kablosuz kulaklık ve cep telefonu fırsatı
Günün En çok Okunanları
Çocuğuna X Æ A-12 Adını Veren Elon Musk'tan Bir Şaşırtıcı Haber Daha
IMDb puanı en yüksek korku filmleri! Tüm zamanların 30 en iyi korku filmi!
Koronavirüs Hastalarında Yeni Tehlike: Sessiz Hipoksi
Zoom'a Yeni Yetenek: "Metne Dönüştürme" İşlevi Zoom'a Geldi
Hizmet Sağlayıcılara Sektörde Bir İlk: Komple Siber Koruma

 

 