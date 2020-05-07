Chrome, Beklenen Özelliğe Kavuşuyor: "Canlı Altyazı" Ne İşe Yarayacak?

Google Pixel 4'te ortaya çıkan, daha sonra Pixel 3 ve Pixel 2'ye gelen "canlı altyazı" (Live Captions) işlevi, artık Google Chrome'da da var.
Şu an Chrome Canary'de deneysel bir işlev olarak sunulan canlı altyazılar, örneğin web tarayıcısında video konferans uygulamalarını kullananların çok işine yarayabilir. Bununla birlikte yapılan ilk testler, işlevin henüz tam anlamıyla hazır olmadığını gösteriyor.
Yeni işlev, Chrome'un kararlı olmayan, deneysel sürümü Chrome Canary'de chrome://flags altından etkin hale getirilebiliyor. Bunun için sayfada "live captions" sözcüklerini aratıp, açılır menüden "Enabled" seçeneğine tıklamanız ve ardından sağ alttaki mavi düğmeye tıklayarak tarayıcıyı yeniden başlatmanız gerekiyor.
Bunun ardından chrome://settings/accessibility adresine gidin ve Live Caption ayarını bulup etkinleştirin. Şanslıysanız, konuşma içeren videoları açtığınızda altyazıların otomatik olarak oluşturulduğunu göreceksiniz.
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