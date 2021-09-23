Edward Snowden'dan ExpressVPN Uyarısı: "Acilen Kullanmayı Bırakın"

Ani çıkışları ve ihbarları ile tanınan eski NSA ihbarcısı ve gizlilik savunucusu Edward Snowden, Twitter'da "Eğer ExpressVPN kullanıcısıysanız, hemen vaz geçmelisiniz" açıklamasını yaptı. Snowden, bu uyarısının nedenini ExpressVPN CIO'su Daniel Gericke'nin BAE için casusluk araçları oluşturan Project Raven'da çalıştığı ile ilgili basında çıkan haberlere bağladı.
Gericke, casusluk operasyonundaki rolleri nedeniyle ABD Adalet Bakanlığı tarafından suçlanan ve suçlamalara itiraz etmeyen, para cezasına çarptırılan ve bu cezayı ödeyen üç eski ABD istihbarat ajanından biriydi. ExpressVPN, Gericke'nin siber güvenlik geçmişine ışık tutan bir bildiri yayınladı ve Gericke'yi desteklemeye devam edeceklerini açıkladı. Gericke, 2019 yılında ExpressVPN tarafından işe alınmıştı. Şirket onun geçmişinin farkında olmasına rağmen, "gizli faaliyetleri" hakkında hiçbir ayrıntıya sahip değildi.
Destek kararını şu şekilde dile getirdiler: "Daniel bize katıldığından beri, tam olarak yapmasını istediğimiz şeyi yaptı: Milyonlarca insana gizlilik ve güvenlik sunmamıza izin veren sistemleri sürekli olarak güçlendirdi."
ExpressVPN, kullanıcılarını her türlü tehdide karşı korumaya yardımcı olan teknolojilerinin ayrıntılarını da paylaştı.
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