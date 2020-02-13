Chrome'dan Büyük YouTube Müjdesi!

Chrome, yeni eklenen global medya denetimi işlevi sayesinde farklı sekmelerdeki müzik ve videoları tek bir noktadan başlatıp, durdurmanıza ve liste içinde dolaşmanıza izin veriyor. Şimdi ise videoları "resim içinde resim" olarak izlemenize izin veren bir işlev, Canary yapılarında göründü.
Yeni seçeneğin Chrome Canary'nin yanı sıra, Chromium tabanlı Microsoft Edge'de de etkin hale getirilebildiği belirtiliyor. Video kutusunu sekmeden ayırıp, en üste almanıza izin veren işlev şimdilik deneysel Canary yapılarında bulunsa da, çok geçmeden final sürüme ulaşacak.
Chrome Canary kullanıyorsanız, yeni seçeneği etkinleştirmek için aşağıdaki birkaç adımı uygulamanız gerekiyor.
Önce chrome://flags adresine gidin ve "global media controls picture-in-picture" seçeneğini bulup etkinleştirin. Aynısını "global media controls" için de yapın ve Chrome'u yeniden başlatın.
Chrome'daki global medya denetimi / medya merkezi düğmesine tıkladığınızda, geri, ileri, yürüt / duraklat düğmelerine ek olarak "picture-in picture" düğmesini de göreceksiniz.
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