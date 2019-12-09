Chrome Canary'ye Sıra Dışı Bir İşlev Geliyor!

Chrome Canary'ye gelen bu yeni işlev, önemli bir imkanı da beraberinde getiriyor!

Chrome Canary'ye QR Kodu Oluşturma İşlevi Geldi

Chrome'un Canary sürümleri, web tarayıcısına eklenmesi planlanan işlevlerin yer aldığı, deneysel yapılar. Ön izleme yapılarına eklenen son işlevlerden biri ise QR kodu ile bağlantı paylaşmaya izin veriyor.

Şu an sadece Chrome Canary'de bulunan işlev, zaman içinde tüm kullanıcılara ulaşabilir. Siteleri QR kodu ile paylaşırken Chrome'un Windows, macOS, Linux ve ChromeOS sürümleri için QR kodu oluşturabiliyorsunuz. Ortaya çıkan kod, diğer telefonların kamerasıyla okunabiliyor.

Chrome Canary kullanıyorsanız, QR kodu paylaşmayı etkinleştirmek için şu adımları tamamlamanız yeterli:

1. chrome://flags adresine gidin
2. Enable sharing page via QR code başlığını bulun
3. Enabled seçeneğini seçin
4. Chrome'u yeniden başlatın

Artık sayfaya sağ tıklayıp Generate QR Code for this page'e tıklayarak başka telefonlardaki QR okuyucular tarafından okunabilecek kodlar üretebileceksiniz.

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