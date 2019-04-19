Chrome Canary Yapılarına Okuma Modu Geldi
Rakip web tarayıcılarının uzun süredir sunduğu "okuma işlevi" sonunda Chrome'un test yapısında da belirdi!
Apple'ın Safari 5'e eklediği okuma modunun üzerinden geçen neredeyse 10 yılın ardından Google, benzer bir işlevi Canary geliştirme yapılarına ekledi.
Firefox gibi web tarayıcılarında da bulunan okuma modu, web sayfalarında başlık, resim ve makale metni dışındaki her şeyi kaldırarak, yazıya odaklanmanızı sağlıyor. Google'ın işlevi, Android'deki basitleştirilmiş görünüm işlevini temel alıyor.
İşlevi Chrome'a ekleme çalışmaları, Android'deki işlevin masaüstüne uyarlanmasıyla Şubat'ta başlamıştı. Okuma modunu kullanmak için Chrome Canary'de chrome://flags/#enable-reader-mode adresine gitmeniz ve işlevi etkinleştirmeniz gerekiyor. Bunun ardından Chrome'u kapatıp açın ve okumak istediğiniz bir web sayfasına gidin, ardından sağ üstteki menü düğmesine bastıktan sonra "Distill page" seçeneğine tıklayın.
Firefox'taki okuma işlevi, yazı tipi, arka plan rengi, karakter aralığı gibi öğeleri kontrol etmenize izin verirken Chrome'un işlevi henüz oldukça sade. Yeni işlev, DOM Distiller Reading Mode eklentisiyle aynı yöntemi kullanıyor gibi görünüyor, dolayısıyla eklentinin sunduğu kişiselleştirme işlevleri, yakında tarayıcıya eklenebilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın