Chrome Canary'ye "Sayaç" İşlevi Geldi
Android'in sizi telefondan uzaklaştırmayı amaçlayan yeni işlevi, Chrome'un geliştirici sürümünde de kendini gösterdi!
Belirli uygulamalarda ve telefonda geçirdiğiniz süreyi kontrol altına almanıza yardımcı olan Digital Wellbeing (Dijital Refah), geçen seneki Google I/O geliştirici etkinliğinde ortaya çıkmıştı. 2018'in ilerleyen aylarında kullanıma açılan işleve sadece Google'ın kendi Pixel telefonları ve Android One'lı telefonlar ulaşabiliyor.
Bu sırada diğer uygulamalar, Digital Wellbeing'e benzeyen işlevleri kendilerine kazandırmaya başladılar. Chrome'un Android'deki deneysel sürümü Canary'ye gelen güncelleme, "Kullanım bilgilerini Digital Wellbeing ile paylaş" ayarıyla geliyor. Bu ayarı chrome://flags/#usage-stats adresinden etkinleştirdiğinizde, Chrome Canary ile telefondaki Digital Wellbeing işlevi eşleşiyor ve Chrome için zamanlayıcılar kurmanız mümkün hale geliyor.
Ayarı etkinleştirdiğinizde Digital Wellbeing kontrol panosunda "ziyaret edilen siteleri göster" seçeneğini görüyorlar. Bu işlev şu an Google'a özel olabilir çünkü yapılan yorumlar, Digital Wellbeing'in bu yeteneğini tek kullanan uygulamanın Chrome olduğunu ileri sürüyor ve ziyaret edilen web sitelerine erişimle ilgili bazı "güvenlik sorunları" olduğunu iddia ediyor.
Google, Apple gibi dev firmalar aslında telefonu daha çok kullanmanızı isterken, karşımıza Digital Wellbeing işlevini sunması, incelenmeye değer bir konu. İşlevin gerçek refahı size getirip getirmeyeceği, çoğu kullanıcının telefonu hayattan kopacak derecede elinden bırakamadığı günümüzde biraz tartışmalı. Gerçek bir huzur ve sessizlik için akıllı telefonunuzun sesini kapatıp bir köşeye kaldırmanız, Google'ı biraz üzecek olsa da, bu hoş görünümlü işlevlerden daha etkili olabilir.
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